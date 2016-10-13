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    • Юный фанат послал игроку «Фулхэма» 3 фунта в знак благодарности

    Юный фанат послал игроку «Фулхэма» 3 фунта в знак благодарности


    5
    Голосов: 3
    13.10.2016 12:00
    25-летний полузащитник «Фулхэма» Том Кэрни разбогател и узнал о себе правду. Все это благодаря написанному карандашом письму от маленького фаната клуба.

    Том Кэрни едва пошел в школу, когда начал выступать за детскую команду «Лидса», в которой тогда изо всех сил жгли Ян Харт, Рио Фердинанд, Гарри Кьюэлл и Алан Смит, добравшиеся в 2001 году до полуфинала Лиги чемпионов. Кэрни, правда, во взрослый клуб не взяли, но он не отчаялся и стал выступать за «Халл», потом перешел в «Блэкберн», а сейчас играет в Чемпионшипе за «Фулхэм». Запомнился он в турнире еще и вот таким голом.

    На днях Кэрни получил странное письмо. Оно было написано зеленым карандашом, а еще в нем оказались деньги – целых три фунта. Судя по тексту и почерку – писал юный фанат. Вот что там было написано:

    «Сейчас я сообщу вам некоторые факты о Кэрни:

    * Хорошие навыки;

    * Пытается бить через себя в падении;

    * Быстро бежит за мячом;

    * Хороший игрок.

    От: владельца абонемента на сезон. Посылаю вам деньги, чтобы поблагодарить. Вперед, «Фулхэм»!

    Сам футболист рассказал об этом забавном письме всему миру, выложив скрин в Twitter. Милота!

    Остается добавить, что сейчас «Фулхэм» занимает 14-е место в Чемпионшипе, а Том Кэрни в 11 матчах отметился тремя голами и одним голевым пасом.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии (5)
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    Docentusa
    1476351659
    Круто!
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    Эльхан
    1476352264
    Красавчик!
    Ответить
    panmon
    1476353073
    Теперь нужно встретиться и подарить ему мяч/футболку
    Ответить
    somn
    1476427972
    Настоящий болельщик!
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    firs04
    1476438598
    приумножил бы в тысячу раз 3 фунта и отправил мальчугану ответным письмом
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