«Ростов» снова поменял тренера. Моуринью жалуется перед дерби. Дайджест событий дня

«Ростов» апеллирует к УЕФА по ситуации с Кудряшовым

«Ростов» не согласен с УЕФА по поводу трехматчевой дисквалификации защитника команды Федора Кудряшова в Лиге чемпионов. Клуб направил апелляцию по этому вопросу. Столь суровый срок футболист получил за красную карточку в ответной встрече четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом» (4:1). Если же решение останется в силе, то Кудряшову придется пропустить гостевой матч с «Баварией», а также две домашние игры – с «ПСВ» и «Атлетико».

Беда в центре. Как «Ростову» ехать в Мюнхен с кошмарными проблемами в защите

УЕФА наказал еще и часть стадиона «Ростова»

Домашний стадион «Ростов» подвергся санкциям со стороны УЕФА из-за нарушения статьи 14 дисциплинарного регламента союза – расистское поведение болельщиков. Таким образом, восточная трибуна на ближайшей игре команды в еврокубках будет закрыта. Инцидент же произошел во время ответного матча с «Аяксом» (4:1). Следующая домашняя игра «Ростова» также пройдет с клубом из Голландии – ростовчане примут «ПСВ» во втором туре Лиги чемпионов.

У ростовчан опять новый тренер

Курбан Бердыев, возглавлявший «Ростов» в прошлом сезоне, а также работавший в клубе консультантом, теперь утвержден в должности вице-президента и будет контролировать весь спортивный блок клуба. Контракт Бердыева с «Ростовом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Кроме того, главным тренером ростовчан стал Иван Данильянц, ранее входивший в тренерский штаб команды. Исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Кириченко, не имеющий лицензию категории PRO, покинул свой пост. А новый наставник начал с победы: в стартовой игре шестого тура «Ростов» победил «Крылья Советов» со счетом 2:1. Решающий гол на счету новичка – румына Андрея Препелицэ.

«Ростов» победил «Крылья» благодаря точному удару новичка Препелицэ. Ключевые моменты матча

Долг «Динамо» перед Ротенбергом составляет 75 миллионов

«Динамо» задолжало порядка 75 миллионов евро перед структурами, подконтрольными бизнесмену Борису Ротенбергу. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации. Как стало известно, дефицит бюджета «Динамо» на 2016 год составляет свыше 3 миллиардов рублей, а 75 миллионов евро – это долг перед Ротенбергом, который, будучи президентом «Динамо», финансировал клуб займами.

Отъезд Гарая из России спровоцировала его жена

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал подробности перехода защитника Эсекьеля Гарая из петербургского клуба в «Валенсию» в минувшее трансферное окно. «У него личная семейная драма, связанная с угрозой развода. Гарай отказался от очень выгодных в финансовом отношении переходов в европейские клубы. Его звали в «Челси» и «Эвертон», но он соглашался играть только в Испании. Даже грозился завершить карьеру в случае, если его не отпустят. Была ли возможность воздействовать на супругу? Все, что можно было сделать, было сделано», – отметил Митрофанов.

Тамара Горро – девушка, из-за которой Эсекьель Гарай покинул «Зенит»

Промес сыграет с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, получивший повреждение в недавней отборочной игре к ЧМ-2018 между Швецией и Голландией, должен выйти в стартовом составе своего клуба на матч шестого тура чемпионата России против «Локомотива». Об этом сообщил источник, близкий к ситуации. Планируется, что Промес выйдет на поле с первых минут, но до сих пор неизвестно, готов ли футболист провести всю встречу целиком. Матч состоится в воскресенье, 11 сентября. Начало – в 16:30 по Москве.

Обладатель Суперкубка Италии-2016 определится в Катаре

Матч за Суперкубок Италии-2016 между «Ювентусом» и «Миланом» будет проведен в столице Катара – Дохе. Проведение встречи намечено на 23 декабря. Ранее в этой стране итальянский Суперкубок уже разыгрывался: в 2014 году «Наполи» выиграл у «Ювентуса» в серии пенальти.

Моуринью разогревается перед дерби

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался недоволен тем, что клуб не предоставил своим южноамериканским игрокам условий по комфортному перемещению в Англию после матчей сборных. «Антонио Валенсия сумел найти прямой рейс до Мадрида. Ромеро и Маркус Рохо совершили кругосветное путешествие – Венесуэла, Аргентина, Европа. «Манчестер Сити» тратил деньги на прямые рейсы для своих игроков или посылал за ними самолет владельца клуба. А наши парни прибыли только сегодня утром прямо к тренировке», – отметил Моуринью.

10 сентября «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в рамках четвертого тура АПЛ.