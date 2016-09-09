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  • «Ростов» снова поменял тренера. Моуринью жалуется перед дерби. Дайджест событий дня

«Ростов» снова поменял тренера. Моуринью жалуется перед дерби. Дайджест событий дня

«Ростов» апеллирует к УЕФА по ситуации с Кудряшовым

«Ростов» не согласен с УЕФА по поводу трехматчевой дисквалификации защитника команды Федора Кудряшова в Лиге чемпионов. Клуб направил апелляцию по этому вопросу. Столь суровый срок футболист получил за красную карточку в ответной встрече четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом» (4:1). Если же решение останется в силе, то Кудряшову придется пропустить гостевой матч с «Баварией», а также две домашние игры с «ПСВ» и «Атлетико».

Беда в центре. Как «Ростову» ехать в Мюнхен с кошмарными проблемами в защите

УЕФА наказал еще и часть стадиона «Ростова»

Домашний стадион «Ростов» подвергся санкциям со стороны УЕФА из-за нарушения статьи 14 дисциплинарного регламента союза – расистское поведение болельщиков. Таким образом, восточная трибуна на ближайшей игре команды в еврокубках будет закрыта. Инцидент же произошел во время ответного матча с «Аяксом» (4:1). Следующая домашняя игра «Ростова» также пройдет с клубом из Голландии – ростовчане примут «ПСВ» во втором туре Лиги чемпионов.

У ростовчан опять новый тренер

Курбан Бердыев, возглавлявший «Ростов» в прошлом сезоне, а также работавший в клубе консультантом, теперь утвержден в должности вице-президента и будет контролировать весь спортивный блок клуба. Контракт Бердыева с «Ростовом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Кроме того, главным тренером ростовчан стал Иван Данильянц, ранее входивший в тренерский штаб команды. Исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Кириченко, не имеющий лицензию категории PRO, покинул свой пост. А новый наставник начал с победы: в стартовой игре шестого тура «Ростов» победил «Крылья Советов» со счетом 2:1. Решающий гол на счету новичка – румына Андрея Препелицэ.

«Ростов» победил «Крылья» благодаря точному удару новичка Препелицэ. Ключевые моменты матча

Долг «Динамо» перед Ротенбергом составляет 75 миллионов

«Динамо» задолжало порядка 75 миллионов евро перед структурами, подконтрольными бизнесмену Борису Ротенбергу. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации. Как стало известно, дефицит бюджета «Динамо» на 2016 год составляет свыше 3 миллиардов рублей, а 75 миллионов евро – это долг перед Ротенбергом, который, будучи президентом «Динамо», финансировал клуб займами.

Отъезд Гарая из России спровоцировала его жена

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал подробности перехода защитника Эсекьеля Гарая из петербургского клуба в «Валенсию» в минувшее трансферное окно. «У него личная семейная драма, связанная с угрозой развода. Гарай отказался от очень выгодных в финансовом отношении переходов в европейские клубы. Его звали в «Челси» и «Эвертон», но он соглашался играть только в Испании. Даже грозился завершить карьеру в случае, если его не отпустят. Была ли возможность воздействовать на супругу? Все, что можно было сделать, было сделано», – отметил Митрофанов.

Тамара Горро – девушка, из-за которой Эсекьель Гарай покинул «Зенит»

Промес сыграет с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, получивший повреждение в недавней отборочной игре к ЧМ-2018 между Швецией и Голландией, должен выйти в стартовом составе своего клуба на матч шестого тура чемпионата России против «Локомотива». Об этом сообщил источник, близкий к ситуации. Планируется, что Промес выйдет на поле с первых минут, но до сих пор неизвестно, готов ли футболист провести всю встречу целиком. Матч состоится в воскресенье, 11 сентября. Начало – в 16:30 по Москве.

Обладатель Суперкубка Италии-2016 определится в Катаре

Матч за Суперкубок Италии-2016 между «Ювентусом» и «Миланом» будет проведен в столице Катара – Дохе. Проведение встречи намечено на 23 декабря. Ранее в этой стране итальянский Суперкубок уже разыгрывался: в 2014 году «Наполи» выиграл у «Ювентуса» в серии пенальти.

Моуринью разогревается перед дерби

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался недоволен тем, что клуб не предоставил своим южноамериканским игрокам условий по комфортному перемещению в Англию после матчей сборных. «Антонио Валенсия сумел найти прямой рейс до Мадрида. Ромеро и Маркус Рохо совершили кругосветное путешествие – Венесуэла, Аргентина, Европа. «Манчестер Сити» тратил деньги на прямые рейсы для своих игроков или посылал за ними самолет владельца клуба. А наши парни прибыли только сегодня утром прямо к тренировке», – отметил Моуринью.

10 сентября «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в рамках четвертого тура АПЛ.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Ростов Динамо Ювентус Милан Зенит Спартак Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Кудряшов Федор Гарай Эсекьель Промес Квинси Бердыев Курбан Моуринью Жозе
Комментарии (10)
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1473454917
Удача Ростову не помешает...
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mihail1980
1473455157
ростов сделает сенсацию выйдя из группы
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swot1205
1473456248
Ростов молодцы
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Тим2015
1473459040
Особенный... на всякий случай уже готовится
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mutabor0992
1473459791
Так а кули обосоленный не дал денег на чартер???А теперь сопли пускает...Аж противно!Все ему не так.Надо заранее думать.Не первый год топ клубы тренирует.
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BoltCX
1473460609
Для МЮ это даже лучше.
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Ильгизар И
1473478692
Опять Бердыев
Ответить
lihindic
1473480723
опять ростов
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magg27
1473482898
Ростову сил побольше !
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CamburV
1473488413
Ростов-мужики
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