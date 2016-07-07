Мамаева и Кокорина не будет в сборной. Муса ставит рекорд. Дайджест событий дня

Мутко не желает видеть в сборной Кокорина и Мамаева

Министр спорта сегодня сообщил, что новому главному тренеру сборной будет дана рекомендация не брать в состав Кокорина и Мамаева. Напомним, что обоих оштрафовали и перевели в дублирующие составы клубов. Зато Сергей Горлукович в их поведении не видит ничего зазорного и рекомендует ребятам всех слать куда подальше. Страшно подумать, что бы сделали Александр и Павел в такой ситуации, походи они на Горлуковича.

Видео дня. Мамаев и Кокорин зажгли на 250 тысяч евро в клубе в Монте-Карло

Приобретение Муссы – самый дорогой трансфер в истории «Лестера»

Он обошелся чемпионам Англии в 16 миллионов фунтов стерлингов. ЦСКА же приобрел нигерийца несколько лет назад за пять миллионов евро. Очередная демонстрация грамотной селекции армейцев и умения зарабатывать.

Отец Месси встретился с Романом Абрамовичем

Вполне возможно, что они обсуждали производство нового суперигрока, чтобы через 18 лет передать его «Челси» – точно не известно. Но СМИ единогласно решили, что лондонцы возобновил интерес к лучшему игроку мира. Возможно, Лео решит сменить обстановку из-за проблем с законом. Как говорил мудрец: «буду гангстером».

Погба может вернуться в «Манчестер»

Слышите? Это рядом разрывает еще одна трансферная бомба. А вместе с ней и пятые точки менеджеров «МЮ», упустивших гиперталанта несколько лет назад и теперь вынужденных переплачивать. Поговаривают, что англичане готовы пойти на рекорд и выложить целых 120 миллионов евро. Зарплата Поля при этом составит 13 миллионов. Моуринью в очередной раз демонстрирует скилл селекционера.

Мхитарян ушел из «Боруссии» со скандалом

По сообщениям прессы, он шантажировал Томаса Тухеля. Узнав об интересе «Юнайтед», Генрих пригрозил тренеру, что не будет приезжать на тренировки, если его не продадут. Что сказать, сработало.

Цифра дня. Сто миллионов для Мхитаряна от «МЮ»

«Барселона» заинтересована в трансфере Феррейра-Карраско

Точно не известно, где именно он впечатлил каталонцев: в Примере или на Евро? Но, так или иначе, сегодня появилась информация о конкретном интересе к игроку. «Атлетико», в свою очередь, намерен удержать бельгийца. Менее, чем за 40 миллионов евро его точно продавать не собираются.

«Реал» может продать Морату

Интересный ход от мадридского клуба. После долгих стараний они все же вернули форварда домой, но, похоже, только для того, чтобы его снова продать. Только теперь уже подороже. «Челси» давно хочет видеть в своем составе Альваро. Только теперь за него придется выложить 75 миллионов евро.

Сапатер будет судиться с «Локомотивом»

Едва на нашем сайте появился материал о талантливом аферисте от футбола, как Альберто Сапатер почувствовал конкуренцию. Будучи миллионером, несколько лет сидящим на лавке, он все же покинул золотую жилу – клуб разорвал с ним контракт. Испанец расстроился и намерен теперь заработать на суде, подав иск в ФИФА. Его выгнали якобы из-за медицинских показателей. Сам же футболист утверждает, что здоров как бык и готов играть в футбол.

Как на самом деле надо было наказывать Кокорина и Мамаева

Проблемы воспитания. 10 игроков, которых сделал «Манчестер Юнайтед»