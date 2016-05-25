Дзюба, Смолов, Халк и еще 8 королей РФПЛ-2015/16

Король сэйвов – Сергей Рыжиков («Рубин») – 4,2 в среднем за игру

Свита – Александр Беленов («Кубань») – 3,9

Самыми успешными для Рыжикова выдались те матчи, в которых «Рубин» не выиграл, но при этом голкипер казанского клуба все равно признавался звездой номер один. В обеих играх с «Краснодаром» (1:2, 1:1) вратарь совершил по восемь сэйвов, а во встрече первого тура против ЦСКА (0:1) сразу 11. Жаль, что героизм Рыжикова не был по достоинству оценен партнерами.

Король верховых единоборств – Игорь Армаш («Кубань») – 3,7 в среднем за игру

Свита – Пабло Фонтанелло («Урал») – 3,5; Томаш Губочан («Динамо») и Александр Мартынович («Урал») – 3,2

Несмотря на то, что «Кубань» еще может оказаться за бортом РФПЛ в следующем сезоне, сам защитник отыграл очень приличный чемпионат. Забил гол «Локомотиву» и признавался лучшим в матчах с «Амкаром» и «Мордовией», снимая весь верх без особых проблем. Да и в успешных играх со «Спартаком» (3:0) и «Зенитом» (2:2) также удостоился лестных оценок. Интересно, что в прошлом сезоне Армаш в верховой борьбе был еще более заметен (4,1), но сыграл он гораздо меньше матчей, чем сейчас – всего 12 в стартовом составе. Зато здорово прибавил в перехватах и выносах мяча.

Король перехватов – Александр Мартынович («Урал») – 5,2 в среднем за игру

Свита – Пабло Фонтанелло («Урал») – 4,8

Пара Мартынович-Фонтанелло вообще была великолепна в нынешнем сезоне, хоть аргентинец и не обходился без позиционных промахов, которые статистической машине посчитать непросто. А вот белорусский защитник особо отличился в игре с «Амкаром» (3:1), совершив аж 14 перехватов. Поразительный контраст по сравнению с двумя прошлыми сезонами в «Краснодаре», где средний показатель не превышал 2,5 перехвата за игру. Вот так здорово заиграл Мартынович в «Урале» на правах аренды.

Король длинных точных передач – Сергей Игнашевич (ЦСКА) – 10,3 в среднем за игру

Свита – Сесар Навас («Ростов») – 7,5

36-летний защитник ЦСКА еле попал в число 50 лучших футболистов РФПЛ-2015/16 по оценкам Whoscored, но по показателю длинных точных передач с ним никто не может сравниться. Причем Игнашевич стабильно улучшает свой результат (9 и 10,1 в двух предыдущих сезонах). Помимо этого армеец отметился четырьмя забитыми мячами.

Король чемпионата по проценту точных пасов – Адилсон («Терек») – 90,2%

Свита – Луиш Нету («Зенит») – 89,7%

Опорник «Терека» существенно прибавил в аккуратности при раздаче передач (82% и 87% в двух предыдущих сезонах), а также в перехватах, хоть и чуть сбавил в отборе. Самый успешный матч бразилец провел против «Спартака» (2:1), там он и гол забил, и помогал команде во всех линиях, а точность пасов составила аж целых 95,5% (то есть, из 67 передач игрок ошибся лишь трижды).

Король отборов – Понтус Вернблум (ЦСКА) – 3,4 в среднем за игру

Свита – Фегор Огуде («Амкар») и Александр Гацкан («Ростов») – по 3,2

Швед и раньше выделялся в ЦСКА самоотверженностью, но нынешний сезон провел просто изумительно, так что он по праву восседает на второй строчке по оценкам Whoscored после Халка среди всех футболистов РФПЛ. Притом, показатели удачных отборов в двух прошлых сезонах были даже выше (4,2), чем сейчас, но Вернблум здорово прибавил в перехватах и стал меньше фолить. Особняком стоит матч второго круга против «Спартака», в котором шведский герой семь раз перехватил пасы соперника и выиграл абсолютно все единоборства (их было восемь).

Король обостряющих передач – Йоан Молло («Крылья Советов») – 2,9 в среднем за игру

Свита – Халк («Зенит») – 2,6, Алексей Ионов («Динамо») – 2,5

Великолепное приобретение «Крыльев Советов» сходу заявило о себе в игре с «Зенитом», отметившись тремя голевыми передачами (самарский клуб сенсационно победил 3:1). Сразу шесть обостряющих пасов Молло отдал в апрельской игре с «Уралом» (1:1). Кстати, по голевым передачам француз располагается сразу за пятеркой сильнейших – только Смолов, Калачев, Иванов, Мамаев и Халк ассистировали своим партнерам чаще, а «Крылья Советов» фактически забили треть своих голов именно с пасов Молло.

Король-страдалец – Олег Иванов («Терек») – собирает в среднем 3,5 фола за игру

Свита – Йоан Молло («Крылья Советов») – 3,4, Халк («Зенит») – 2,9, Максим Канунников («Рубин») – 2,7

Бронзовый призер Евро-2008 отправляется на еще один свой чемпионат Европы в качестве самого страдающего от фолов игрока российской Премьер-лиги. Сбивают с ног техничного лидера «Терека» не меньше трех раз за матч – примерно столько же было в позапрошлом сезоне (3,4) и чуть меньше в прошлом (3). Особенно усердствовали игроки «Кубани» в ноябрьской игре (2:2), сфолив на Иванове аж семь раз.

Король голевых передач – Халк («Зенит») – 16

Свита – Павел Мамаев («Краснодар») – 13

Сколько угодно можно ругать Андре Виллаш-Боаша за его высказывания и решения, но один из самых позитивных итогов его работы – прогресс футболистов и Халка в том числе. Именно в этом сезоне бразилец стал раздавать так много голевых передач, и это не шло в ущерб его собственной результативности. Кроме того, Халк чаще всех в чемпионате бил по воротам и по количеству обводок он тоже первый, но это уже добрая традиция бразильца.

Король забитых голов – Федор Смолов («Краснодар») – 20

Свита – Квинси Промес («Спартак») – 18

Тут уж все слова давно сказаны – 26-летний форвард «Краснодара» не уставал нас радовать нынешней весной прямо перед Евро-2016, забив аж 13 голов в семи матчах за апрель и май. Еще в прошлом сезоне Смолов неплохо поиграл за «Урал», отметившись восемью голами, но в нынешнем – превзошел все ожидания, заиграв, наконец, на любимой позиции в действительно серьезной команде.

Король голов головой – Артем Дзюба («Зенит») – 7

Свита – Евгений Луценко («Мордовия»), Петар Шкулетич («Локомотив»), Понтус Вернблум (ЦСКА) и Сердар Азмун («Ростов») – по 3

Нет ничего удивительного в том, что нападающий с таким ростом и в такой команде будет обязательно забивать головой. Но интересно, что своей ударной правой ногой Дзюба забил не больше – те же семь голов. Конкуренты в этой дисциплине, между тем, далеко позади, и, кстати, здесь не может быть представлено ни одного игрока «Терека» – грозненские футболисты так и не сподобились хотя бы на один забитый мяч головой в нынешнем сезоне.

Собственно, вот такой интересной, хоть и не слишком сбалансированной выглядит королевская сборная РФПЛ-2015/16 по вышеперечисленным статистическим дисциплинам:

Вторая сборная из свиты – тоже ничего:

Статистика представлена на сайте Whoscored.com. В подборку попали футболисты, сыгравшие не менее 20 матчей в нынешнем сезоне.