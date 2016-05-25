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Дзюба, Смолов, Халк и еще 8 королей РФПЛ-2015/16

Король сэйвов – Сергей Рыжиков («Рубин») – 4,2 в среднем за игру

Свита – Александр Беленов («Кубань») – 3,9

Самыми успешными для Рыжикова выдались те матчи, в которых «Рубин» не выиграл, но при этом голкипер казанского клуба все равно признавался звездой номер один. В обеих играх с «Краснодаром» (1:2, 1:1) вратарь совершил по восемь сэйвов, а во встрече первого тура против ЦСКА (0:1) сразу 11. Жаль, что героизм Рыжикова не был по достоинству оценен партнерами.

Король верховых единоборств – Игорь Армаш («Кубань») – 3,7 в среднем за игру

Свита – Пабло Фонтанелло («Урал») – 3,5; Томаш Губочан («Динамо») и Александр Мартынович («Урал») – 3,2

Несмотря на то, что «Кубань» еще может оказаться за бортом РФПЛ в следующем сезоне, сам защитник отыграл очень приличный чемпионат. Забил гол «Локомотиву» и признавался лучшим в матчах с «Амкаром» и «Мордовией», снимая весь верх без особых проблем. Да и в успешных играх со «Спартаком» (3:0) и «Зенитом» (2:2) также удостоился лестных оценок. Интересно, что в прошлом сезоне Армаш в верховой борьбе был еще более заметен (4,1), но сыграл он гораздо меньше матчей, чем сейчас – всего 12 в стартовом составе. Зато здорово прибавил в перехватах и выносах мяча.

Король перехватов – Александр Мартынович («Урал») – 5,2 в среднем за игру

Свита – Пабло Фонтанелло («Урал») – 4,8

Пара Мартынович-Фонтанелло вообще была великолепна в нынешнем сезоне, хоть аргентинец и не обходился без позиционных промахов, которые статистической машине посчитать непросто. А вот белорусский защитник особо отличился в игре с «Амкаром» (3:1), совершив аж 14 перехватов. Поразительный контраст по сравнению с двумя прошлыми сезонами в «Краснодаре», где средний показатель не превышал 2,5 перехвата за игру. Вот так здорово заиграл Мартынович в «Урале» на правах аренды.

Король длинных точных передач – Сергей Игнашевич (ЦСКА) – 10,3 в среднем за игру

Свита – Сесар Навас («Ростов») – 7,5

36-летний защитник ЦСКА еле попал в число 50 лучших футболистов РФПЛ-2015/16 по оценкам Whoscored, но по показателю длинных точных передач с ним никто не может сравниться. Причем Игнашевич стабильно улучшает свой результат (9 и 10,1 в двух предыдущих сезонах). Помимо этого армеец отметился четырьмя забитыми мячами.

Король чемпионата по проценту точных пасов – Адилсон («Терек») – 90,2%

Свита – Луиш Нету («Зенит») – 89,7%

Опорник «Терека» существенно прибавил в аккуратности при раздаче передач (82% и 87% в двух предыдущих сезонах), а также в перехватах, хоть и чуть сбавил в отборе. Самый успешный матч бразилец провел против «Спартака» (2:1), там он и гол забил, и помогал команде во всех линиях, а точность пасов составила аж целых 95,5% (то есть, из 67 передач игрок ошибся лишь трижды).

Король отборов – Понтус Вернблум (ЦСКА) – 3,4 в среднем за игру

Свита – Фегор Огуде («Амкар») и Александр Гацкан («Ростов») – по 3,2

Швед и раньше выделялся в ЦСКА самоотверженностью, но нынешний сезон провел просто изумительно, так что он по праву восседает на второй строчке по оценкам Whoscored после Халка среди всех футболистов РФПЛ. Притом, показатели удачных отборов в двух прошлых сезонах были даже выше (4,2), чем сейчас, но Вернблум здорово прибавил в перехватах и стал меньше фолить. Особняком стоит матч второго круга против «Спартака», в котором шведский герой семь раз перехватил пасы соперника и выиграл абсолютно все единоборства (их было восемь).

Король обостряющих передач – Йоан Молло («Крылья Советов») – 2,9 в среднем за игру

Свита – Халк («Зенит») – 2,6, Алексей Ионов («Динамо») – 2,5

Великолепное приобретение «Крыльев Советов» сходу заявило о себе в игре с «Зенитом», отметившись тремя голевыми передачами (самарский клуб сенсационно победил 3:1). Сразу шесть обостряющих пасов Молло отдал в апрельской игре с «Уралом» (1:1). Кстати, по голевым передачам француз располагается сразу за пятеркой сильнейших – только Смолов, Калачев, Иванов, Мамаев и Халк ассистировали своим партнерам чаще, а «Крылья Советов» фактически забили треть своих голов именно с пасов Молло.

Король-страдалец – Олег Иванов («Терек») – собирает в среднем 3,5 фола за игру

Свита – Йоан Молло («Крылья Советов») – 3,4, Халк («Зенит») – 2,9, Максим Канунников («Рубин») – 2,7

Бронзовый призер Евро-2008 отправляется на еще один свой чемпионат Европы в качестве самого страдающего от фолов игрока российской Премьер-лиги. Сбивают с ног техничного лидера «Терека» не меньше трех раз за матч – примерно столько же было в позапрошлом сезоне (3,4) и чуть меньше в прошлом (3). Особенно усердствовали игроки «Кубани» в ноябрьской игре (2:2), сфолив на Иванове аж семь раз.

Король голевых передач – Халк («Зенит») – 16

Свита – Павел Мамаев («Краснодар») – 13

Сколько угодно можно ругать Андре Виллаш-Боаша за его высказывания и решения, но один из самых позитивных итогов его работы – прогресс футболистов и Халка в том числе. Именно в этом сезоне бразилец стал раздавать так много голевых передач, и это не шло в ущерб его собственной результативности. Кроме того, Халк чаще всех в чемпионате бил по воротам и по количеству обводок он тоже первый, но это уже добрая традиция бразильца.

Король забитых голов – Федор Смолов («Краснодар») – 20

Свита – Квинси Промес («Спартак») – 18

Тут уж все слова давно сказаны – 26-летний форвард «Краснодара» не уставал нас радовать нынешней весной прямо перед Евро-2016, забив аж 13 голов в семи матчах за апрель и май. Еще в прошлом сезоне Смолов неплохо поиграл за «Урал», отметившись восемью голами, но в нынешнем – превзошел все ожидания, заиграв, наконец, на любимой позиции в действительно серьезной команде.

Король голов головой – Артем Дзюба («Зенит») – 7

Свита – Евгений Луценко («Мордовия»), Петар Шкулетич («Локомотив»), Понтус Вернблум (ЦСКА) и Сердар Азмун («Ростов») – по 3

Нет ничего удивительного в том, что нападающий с таким ростом и в такой команде будет обязательно забивать головой. Но интересно, что своей ударной правой ногой Дзюба забил не больше – те же семь голов. Конкуренты в этой дисциплине, между тем, далеко позади, и, кстати, здесь не может быть представлено ни одного игрока «Терека» – грозненские футболисты так и не сподобились хотя бы на один забитый мяч головой в нынешнем сезоне.

Собственно, вот такой интересной, хоть и не слишком сбалансированной выглядит королевская сборная РФПЛ-2015/16 по вышеперечисленным статистическим дисциплинам:

Вторая сборная из свиты – тоже ничего:

Статистика представлена на сайте Whoscored.com. В подборку попали футболисты, сыгравшие не менее 20 матчей в нынешнем сезоне.

Россия. Премьер-лига Россия Зенит ЦСКА Краснодар Урал Ахмат Крылья Советов Кубань (ЛФЛ) Рубин Рыжиков Сергей Игнашевич Сергей Дзюба Артем Смолов Федор Иванов Олег Халк Молло Йоан Вернблум Понтус Армаш Игорь Мартынович Александр Адилсон
Комментарии (19)
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REDWHITE_
1464177711
дзюба - КОРОЛЬ БРЕВЕН!
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343443
1464177959
дзюба - КОРОЛЬ БРЕВЕН!
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LokoGoGo
1464178867
ни одного паровоза. Самедов, Денисов и Пейчинович - как минимум. Чорлука тоже, но на грани
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TUMS
1464184922
"Евро" покажет, кто есть кто и в какой сборной кому играть.
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halk1981
1464198981
красауцы
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хабиб
1464207270
Максим Канунников не (Амкар), а (Рубин)
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арейская
1464226045
Пускай даже не в свите, но для меня король врат это Джанаев, а король забитых голов Смолов! Я думаю у каждого болельщика своё мнение и мы имеем на это право
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