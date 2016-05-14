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  • «Барселона» выиграла Примеру. Малафеев вернется в состав «Зенита». Дайджест событий дня

«Барселона» выиграла Примеру. Малафеев вернется в состав «Зенита». Дайджест событий дня

Хет-трик Суареса принес «Барселоне» чемпионство, «Реал» остался с «серебром»

В матче 38-го тура Примеры «Барселона» благодаря хет-трику Луиса Суареса одержала разгромную победу над «Гранадой» со счетом 3:0. Таким образом, каталонская команда завоевала титул чемпиона Испании. В другой встрече «Реал» в гостях взял верх над «Депортиво». Дубль Криштиану Роналду принес «сливочным» серебряные медали.

«Барселона» становится чемпионом Испании

Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем

В перерыве поединка 26-го тура УПЛ между «Говерлой» и «Волынью» (1:4) был госпитализирован главный тренер ужгородской команды Вячеслав Грозный. Причина госпитализации – проблемы с сердцем. На данный момент о состоянии здоровья 59-летнего специалиста никаких данных нет. Напомним, клуб из Ужгорода из-за долгов по зарплате перед бывшими игроками может быть не допущен к участию в чемпионате Украины сезона-2016/17.

Календарь чемпионата России на сезон-2016/17 утвердят в июне

Календарь чемпионата России на сезон-2016/17 будет утвержден в начале июня. Такое заявление сделал президент РФПЛ Сергей Прядкин. «Как только пройдут стыковые матчи и определятся участники следующего сезона, мы сразу начнем верстать календарь. Структура уже утверждена на общем собрании клубов. В первых числах июня состоится исполком, где все будет утверждено», — сказал Прядкин.

Мутко: «Вопрос с гражданством Нойштедтера решится в мае»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что вопрос с получением российского гражданства хавбеком «Шальке» Романом Нойштедтером должен быть решен в течении этого месяца. «Сам вопрос будет решен: человек подал заявление, и оно рассматривается. В мае он должен быть разрешен, ведь он ограничен сроками попадания в заявку на Евро. У нас будет объявлен расширенный список, а потом будет окончательная заявка, которая тоже имеет свои сроки для подачи в УЕФА, и в эти сроки все будет решено. Я не могу сказать, сыграет ли он на Евро  вызов того или иного игрока находится в компетенции главного тренера», – сказал Мутко.

Малафеев займет место в воротах «Зенита» в игре с «Локомотивом»

Многолетний голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев, который завтра завершит карьеру, сыграет с первых минут в составе петербургской команды в матче 29-го тура РФПЛ против «Локомотива». Тренерский штаб сине-бело-голубых в первую очередь рассматривает именно такой вариант. Но также не исключено, что 37-летний страж ворот выйдет на замену.

«Зенит», сборная Индонезии и еще три команды для Жозе Моуринью

Алвес – самый титулованный бразильский футболист всех времен

В матче 38-го тура Примеры «Барселона» обыграла «Гранаду» (3:0) и стала чемпионом Испании. Для бразильского защитника каталонцев Даниэля Алвеса этот титул стал 30-м в футбольной карьере. Таким образом, Алвес превзошел достижение Пеле, на счету которого 29 трофеев, и стал самым титулованным бразильским игроком в истории.

Левандовски – первый легионер, забивший 30 голов в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отметился забитым мячом в матче 34-го тура Бундеслиги с «Ганновером-96». Отметим, что данный гол стал для польского форварда 30-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. Таким образом, Левандовски стал первым легионером, забившим 30 голов в Бундеслиге за сезон. Предыдущее достижение было установлено нападающим «Шальке-04» Клаас-Яном Хунтелааром в 2012 году.

Суарес встал в один ряд с Роналду и Месси по голам за сезон в Примере

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сделал хет-трик в матче 38-го тура Примеры с «Гранадой», установив промежуточный счет 3:0 в пользу каталонцев. Данные голы стали для уругвайского форварда 40-ми по счету в нынешнем сезоне в чемпионате Испании. Таким образом, игрок стал третьим футболистом, который забил 40 голов за сезон в Примере. Ранее эту планку преодолевали Лионель Месси и Криштиану Роналду. Отметим, что Суарес превратил в забитые мячи 14 посдних ударов в створ из 17-ти.

«Барселона» или «Бешикташ»? Где будет играть Бен Арфа в следующем сезоне

Одемвингие, Джанаев, Янбаев и другие воспитанники, не заигравшие в ЦСКА

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Европа Барселона Зенит Говерла Бавария Малафеев Вячеслав Суарес Луис Алвес Дани Левандовски Роберт Нойштедтер Роман Грозный Вячеслав
Комментарии (9)
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Zeff
1463258946
Слава, удачи тебе!
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арейская
1463273998
Правильное решение, очень хочется хотя бы ещё один раз увидеть Славу в игре
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Alexx22
1463283352
ура!!!барса!!!
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lihindic
1463288498
как всегда...
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vladimir-7
1463290030
Поздравляю Барселону с чемпионством.
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pik54
1463299871
У Молофеева, что сегодня прошальный матч?
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mihail1980
1463300424
евровидение все на политике
Ответить
frickmaster
1463304968
заслуженно
Ответить
D'achkov
1463406993
малафеев-легенда
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