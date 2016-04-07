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    Тренер «Аякса» следит за тренировкой, катаясь на электро-скутере


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    Голосов: 0
    07.04.2016 20:10
    Две недели назад тренер голландского суперклуба Франк де Бур получил травму ахиллова сухожилия и с тех пор не может самостоятельно передвигаться. Костыли в помощь? Как бы не так!

    Младший из де Буров доигрался в «фут-волей» со своими игроками. Полмесяца назад 45-летний тренер повредил ахиллово сухожилие и на полтора месяца спрятал травмированную ногу в гипс. Отлеживаться голландец и не думает – впереди столько работы в «Аяксе», ведь отрыв от «ПСВ» в чемпионате составляет лишь два очка.

    Впрочем, костыли – хоть и надежная, но уже слишком устаревшая опора. Франк де Бур решил использовать электро-скутер и теперь перемещается по тренировочному полю куда быстрее, чем его футболисты!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: AFC Ajax
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 26 апреля 2016, 17:44

      ну точно) easy rider ))))))))

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 24 апреля 2016, 18:06

      не плохо придумал.молодец!

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