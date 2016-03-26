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  • Россия c Гилерме разгромила Литву. «Интер» планирует приобрести Бензема. Дайджест событий дня

Россия c Гилерме разгромила Литву. «Интер» планирует приобрести Бензема. Дайджест событий дня

Суарес посвятил гол за Уругвай умершему доктору

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес забил гол за национальную команду, впервые выйдя в ее составе после длительной дисквалификации. Уругваец отличился в матче пятого тура зоны КОНМЕБОЛ против «Бразилии» (2:2), после чего продемонстрировал майку с изображением физиотерапевта Вальтера Феррейры, который скончался после продолжительной болезни. Именно Феррейра помог Суаресу восстановиться от травмы перед ЧМ-2014, благодаря чему уругвайский форвард отметился дублем в памятном матче группового этапа с командой Англии.

Пике разбил телевизор, когда «Реал» выиграл Лигу чемпионов

Защитник «Барселоны» Жерар Пике уже как-то признавался, что любит заниматься провокациями перед «Эль-Класико». До испанского суперматча осталась неделя, а Пике уже начал очередную атаку на «Реал». «Я помню, как забил Касильясу в своем первом сезоне за «Барсу», и мы победили 6:2. А вот когда «Реал» выиграл Лигу чемпионов, мне, конечно, было неприятно. Я смотрел финал в Лос-Анджелесе и после гола Рамоса разбил телевизор», – откровенничал Пике. Посмотреть бы на это шоу.

В случае продажи Икарди «Интер» хочет купить Бензема

Миланский «Интер» готов продать своего форварда Мауро Икарди, но при этом будет вынужден искать замену в мадридском «Реале». Прежде всего, итальянцы рассчитывают на усиление в лице Карима Бензема. Однако произойдет это в том случае, если Икарди будет отпущен в другую команду. Что касается Бензема, то у французского нападающего действует долгосрочный контракт с мадридским клубом до лета 2019 года.

Мутко видит Слуцкого тренером сборной России на ЧМ-2018

Президент РФС Виталий Мутко определился с кандидатурой главного тренера сборной России на этапе подготовки к ЧМ-2018. Обошлось без неожиданностей – министр спорта полностью доверяет нынешнему наставнику команды – Леониду Слуцкому. «Я определился с тренером, который должен готовить сборную к домашнему чемпионату мира. Меня абсолютно устраивает, как работает Слуцкий. Это грамотный человек, любящий футбол. На данном этапе я другой кандидатуры не вижу», – так объяснил свой выбор Мутко.

Болельщики «Марселя» не придут на матч с «Бордо»

Фанаты «Марселя» нашли способ повлиять на команду, которая располагается недалеко от зоны вылета в чемпионате Франции. Они не намерены посещать матч 33-го тура Лиги 1 против «Бордо» и оставят трибуны домашнего стадиона «Велодром» на предстоящую игру пустыми. На данный момент их любимый клуб с 39 очками располагается всего лишь на 12-м месте в турнирной таблице.

Беспорядки в Марселе. Город, где Россия сыграет с Англией

Пока Бакка прославлял Колумбию, его дом «обчистили» грабители

Нападающий «Милана» Карлос Бакка забил один из голов сборной Колумбии в ворота Боливии в тот момент, когда в его вилле побывали воры – они вынесли оттуда ювелирные украшения, а также угнали автомобиль футболиста – Porsche Cayenne. Впереди у Бакки еще один матч за сборную против Эквадора, лишь после этого игрок отправится в Милан, чтобы оценить убытки.

Де Хеа планирует остаться в «Манчестер Юнайтед», если в клуб придет Моуринью

В случае если Жозе Моуринью возглавит «Манчестер Юнайтед», голкипер Давид Де Хеа может продолжить карьеру в стане манкуанинцев. Португальский специалист намеревается сохранить вратаря в составе «МЮ», несмотря на предметный интерес со стороны «Реала». В нынешнем сезоне Де Хеа провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 26 матчей, в которых пропустил 25 голов.

Россия крупно переиграла Литву, за нашу сборную впервые сыграл иностранец

Сборная России забила три безответных гола в ворота команды Литвы в товарищеском матче. Первый мяч на счету Федора Смолова, затем счет удвоил 19-летний Александр Головин, а довершил разгром литовцев Денис Глушаков. Отметим, что впервые в истории российского футбола за нашу сборную выступал натурализованный игрок – бразилец Гилерме в перерыве заменил Станислава Крицюка и занял позицию в воротах.

Россия – Литва – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 41; 2:0 – Головин, 61; 3:0 – Глушаков, 72.

Главные события матча Россия – Литва

Фотогалерея матча Россия – Литва

Товарищеские матчи Англия. Премьер-лига Товарищеские матчи
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