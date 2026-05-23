23.05.2026, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
0 : 1
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-2-1-1-2
32
Тереховский
21
Фернандес
26
Эсковаль
19
Бокоев
2
Роча
15
Лончар
5
Джурасович
8
Бистрович
71
Пестряков
22
Дзюба
11
Беншимоль
4-3-1-2
13
Чагров
13
Бардыбахин
17
Покидышев
24
Клещенко
17
Шильников
13
Кайнов
6
Макаров
5
Трошечкин
10
Симонян
9
Алиев
11
Эльдарушев
71
Пестряков
35
Джаковац
35
Джаковац
71
Пестряков
5
Джурасович
80
Хосонов
80
Хосонов
5
Джурасович
8
Бистрович
22
Марадишвили
22
Марадишвили
8
Бистрович
11
Беншимоль
91
Болдырев
91
Болдырев
11
Беншимоль
24
Клещенко
15
Данилкин
15
Данилкин
24
Клещенко
13
Бардыбахин
24
Коротков
24
Коротков
13
Бардыбахин
10
Симонян
73
Азнауров
73
Азнауров
10
Симонян
Остались в запасе
Акрон
Ротор
88
Виталий Гудиев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
6
Максим Кузьмин
АП
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Мурат Искаков
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
50
Томислав Дадич
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
18
Илья Родионов
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
6
Максим Кузьмин
АП
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
50
Томислав Дадич
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
18
Илья Родионов
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Главный тренер
Мурат Искаков
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Акрон - Ротор
2
1
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
13
Офсайды
0
2
Количество передач
370
247
Сейвы
8
1
Точность передач %
74
56
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
12
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Акрон» против «Ротора», переходной матч чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Ротор»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»