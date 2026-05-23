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  • «Акрон» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

«Акрон» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

23 мая, 17:20
Акрон
23.05.2026, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
0 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Ротор
49' Г. Шильников
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
5
Алекса Джурасович
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
11
Беншимоль
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мурат Искаков
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
10
Артем Симонян
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
10
Кевин Аревало
ЛВ
35
Ифет Джаковац
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
50
Томислав Дадич
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
18
Илья Родионов
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
4-2-1-1-2
32
Тереховский
21
Фернандес
26
Эсковаль
19
Бокоев
2
Роча
15
Лончар
5
Джурасович
8
Бистрович
71
Пестряков
22
Дзюба
11
Беншимоль
4-3-1-2
13
Чагров
13
Бардыбахин
17
Покидышев
24
Клещенко
17
Шильников
13
Кайнов
6
Макаров
5
Трошечкин
10
Симонян
9
Алиев
11
Эльдарушев
71
Пестряков
35
Джаковац
35
Джаковац
71
Пестряков
5
Джурасович
80
Хосонов
80
Хосонов
5
Джурасович
8
Бистрович
22
Марадишвили
22
Марадишвили
8
Бистрович
11
Беншимоль
91
Болдырев
91
Болдырев
11
Беншимоль
24
Клещенко
15
Данилкин
15
Данилкин
24
Клещенко
13
Бардыбахин
24
Коротков
24
Коротков
13
Бардыбахин
10
Симонян
73
Азнауров
73
Азнауров
10
Симонян
Остались в запасе
Акрон
Ротор
88
Виталий Гудиев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
6
Максим Кузьмин
АП
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Мурат Искаков
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
50
Томислав Дадич
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
18
Илья Родионов
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
6
Максим Кузьмин
АП
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
50
Томислав Дадич
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
18
Илья Родионов
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Главный тренер
Мурат Искаков
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Ротор
Точно не сыграют
Ярослав Арбузов
ПВ
Анатолий Макаров
ЦП
Статистика матча Акрон - Ротор
2
1
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
13
Офсайды
0
2
Количество передач
370
247
Сейвы
8
1
Точность передач %
74
56
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
12

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Акрон» против «Ротора», переходной матч чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон»«Ротор»

«Акрон» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ротор Акрон
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