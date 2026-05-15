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  • «Астон Вилла» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026

«Астон Вилла» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026

15 мая, 20:50
Астон Вилла
15.05.2026, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
4 : 2
Завершен
Ливерпуль
42' М. Роджерс 57' О. Уоткинс 73' О. Уоткинс 89' Д. МакГинн
52' В. ван Дейк 90+2' В. ван Дейк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
Главный тренер
Арне Слот
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
75
Talla Ndiaye
ЦЗ
79
Will Wright
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
42
Трей Ньони
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
3-2-2-1-2
1
Мартинес
15
Конса
14
Торрес
3
Линделеф
12
Динь
2
Кэш
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
4-3-3
25
Мамардашвили
16
Конате
4
ван Дейк
2
Гомес
6
Керкез
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
18
Гакпо
8
Собослаи
73
Нгумоха
10
Буэндия
22
Матсен
22
Матсен
10
Буэндия
18
Тилеманс
12
Луис
12
Луис
18
Тилеманс
3
Линделеф
6
Баркли
6
Баркли
3
Линделеф
7
МакГинн
19
Санчо
19
Санчо
7
МакГинн
38
Гравенберх
7
Вирц
7
Вирц
38
Гравенберх
2
Гомес
14
Кьеза
14
Кьеза
2
Гомес
18
Гакпо
10
Салах
10
Салах
18
Гакпо
Остались в запасе
Астон Вилла
Ливерпуль
40
Марко Бизот
ВР
26
Ламаре Богарде
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
75
Talla Ndiaye
ЦЗ
79
Will Wright
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
26
Ламаре Богарде
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
75
Talla Ndiaye
ЦЗ
79
Will Wright
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Арне Слот
Астон Вилла
Точно не сыграют
Амаду Онана
ОП
Алиссон Эдвард
ПВ
Бубакар Камара
ОП
Харви Эллиот
АП
Ливерпуль
Точно не сыграют
Алиссон
ВР
Конор Брэдли
ПЗ
Уго Экитике
ПВ
Ватару Эндо
ОП
Джованни Леони
ЦЗ
Стефан Байчетич
ОП
Статистика матча Астон Вилла - Ливерпуль
3
1
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
12
9
Офсайды
2
3
Количество передач
360
430
Сейвы
3
5
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.91
1.55
xGP (предотвращенные голы)
-1.25
-1.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Ливерпуля», 37-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Ливерпуль»

«Астон Вилла» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Астон Вилла
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