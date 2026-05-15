15.05.2026, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Англия. Премьер-лига, 37 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
3-2-2-1-2
1
Мартинес
15
Конса
14
Торрес
3
Линделеф
12
Динь
2
Кэш
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
4-3-3
25
Мамардашвили
16
Конате
4
ван Дейк
2
Гомес
6
Керкез
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
18
Гакпо
8
Собослаи
73
Нгумоха
10
Буэндия
22
Матсен
22
Матсен
10
Буэндия
18
Тилеманс
12
Луис
12
Луис
18
Тилеманс
3
Линделеф
6
Баркли
6
Баркли
3
Линделеф
7
МакГинн
19
Санчо
19
Санчо
7
МакГинн
38
Гравенберх
7
Вирц
7
Вирц
38
Гравенберх
2
Гомес
14
Кьеза
14
Кьеза
2
Гомес
18
Гакпо
10
Салах
10
Салах
18
Гакпо
Остались в запасе
Астон Вилла
Ливерпуль
40
Марко Бизот
ВР
26
Ламаре Богарде
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
75
Talla Ndiaye
ЦЗ
79
Will Wright
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
26
Ламаре Богарде
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
75
Talla Ndiaye
ЦЗ
79
Will Wright
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Арне Слот
Астон Вилла
Точно не сыграют
Статистика матча Астон Вилла - Ливерпуль
3
1
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
12
9
Офсайды
2
3
Количество передач
360
430
Сейвы
3
5
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.91
1.55
xGP (предотвращенные голы)
-1.25
-1.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Ливерпуля», 37-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»