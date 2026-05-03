03.05.2026, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Россия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
4-2-2-2
88
Шелия
8
Богосавац
90
Н'Донг
5
Цаке
81
Сидоров
11
Исмаэл
7
Садулаев
19
Пряхин
17
Касинтура
77
Мелкадзе
20
Самородов
4-1-2-2-1
30
Медведев
3
Коледин
3
Кирш
25
Карич
19
Шнапцев
22
Каккоев
78
Калинский
14
Тичич
88
Лесовой
29
Сефас
9
Бальбоа
17
Касинтура
42
Келиано
42
Келиано
17
Касинтура
20
Самородов
11
Мансилья
11
Мансилья
20
Самородов
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
88
Лесовой
17
Сидоренко
17
Сидоренко
88
Лесовой
3
Коледин
77
Ивлев
77
Ивлев
3
Коледин
Сидоренко
29
Урванцев
29
Урванцев
Сидоренко
Остались в запасе
Ахмат
Нижний Новгород
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
52
Егор Смелов
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
52
Егор Смелов
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Вадим Гаранин
Ахмат
Точно не сыграют
Нижний Новгород
Точно не сыграют
Статистика матча Ахмат - Нижний Новгород
3
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
8
5
Нарушения
16
15
Офсайды
0
2
Количество передач
317
437
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Пари НН», 28-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»