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  • «Ахмат» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Ахмат» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 18:20
Ахмат
03.05.2026, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Нижний Новгород
55' Л. Садулаев 60' Э. Касинтура
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
5
Клисман Цаке
ЦЗ
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
17
Эгаш Касинтура
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
29
Реналдо Сефас
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
42
Мануэль Келиано
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
8
Мамаду Майга
ОП
17
Артем Сидоренко
ЦП
52
Егор Смелов
АП
77
Андрей Ивлев
АП
29
Матвей Урванцев
ЦФ
4-2-2-2
88
Шелия
8
Богосавац
90
Н'Донг
5
Цаке
81
Сидоров
11
Исмаэл
7
Садулаев
19
Пряхин
17
Касинтура
77
Мелкадзе
20
Самородов
4-1-2-2-1
30
Медведев
3
Коледин
3
Кирш
25
Карич
19
Шнапцев
22
Каккоев
78
Калинский
14
Тичич
88
Лесовой
29
Сефас
9
Бальбоа
17
Касинтура
42
Келиано
42
Келиано
17
Касинтура
20
Самородов
11
Мансилья
11
Мансилья
20
Самородов
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
88
Лесовой
17
Сидоренко
17
Сидоренко
88
Лесовой
3
Коледин
77
Ивлев
77
Ивлев
3
Коледин
Сидоренко
29
Урванцев
29
Урванцев
Сидоренко
Остались в запасе
Ахмат
Нижний Новгород
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
52
Егор Смелов
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
52
Егор Смелов
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Вадим Гаранин
Ахмат
Точно не сыграют
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
Вадим Ульянов
ВР
Нижний Новгород
Точно не сыграют
Александр Эктов
ПЗ
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
Алекс Опоку Сарфо
ОП
Статистика матча Ахмат - Нижний Новгород
3
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
8
5
Нарушения
16
15
Офсайды
0
2
Количество передач
317
437
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Пари НН», 28-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Пари НН»

«Ахмат» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Ахмат
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