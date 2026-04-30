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  • «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 апреля 2026

«Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 апреля 2026

30 апреля, 20:50
Ноттингем Форест
30.04.2026, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Астон Вилла
71' К. Вуд (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ноттингем Форест
1
Стефан Ортега
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
5
Эллиот Андерсон
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
67
Кихан Уиллоус
ВР
6
Зак Эббот
ЦЗ
65
Джастин Хэнкс
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
51
Арчи Уайтхолл
ЦП
61
Джимми Синклер
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
77
Zyan Blake
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Астон Вилла
42
Джеймс Райт
ВР
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-2-2-2
1
Ортега
34
Эйна
31
Миленкович
5
Морато
3
Уильямс
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
5
Андерсон
20
Хатчинсон
11
Жезус
9
Вуд
4-1-2-1-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
14
Торрес
12
Динь
24
Онана
7
МакГинн
18
Тилеманс
17
Роджерс
10
Буэндия
11
Уоткинс
34
Эйна
6
Эббот
6
Эббот
34
Эйна
11
Жезус
22
Йетс
22
Йетс
11
Жезус
10
Буэндия
22
Матсен
22
Матсен
10
Буэндия
12
Динь
12
Луис
12
Луис
12
Динь
24
Онана
26
Богарде
26
Богарде
24
Онана
7
МакГинн
19
Санчо
19
Санчо
7
МакГинн
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Астон Вилла
26
Матс Селс
ВР
67
Кихан Уиллоус
ВР
65
Джастин Хэнкс
ЦЗ
51
Арчи Уайтхолл
ЦП
61
Джимми Синклер
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
77
Zyan Blake
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
42
Джеймс Райт
ВР
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Харви Эллиот
АП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
67
Кихан Уиллоус
ВР
65
Джастин Хэнкс
ЦЗ
51
Арчи Уайтхолл
ЦП
61
Джимми Синклер
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
77
Zyan Blake
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Остались в запасе
42
Джеймс Райт
ВР
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Харви Эллиот
АП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Унаи Эмери
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Жаир Кунья
ЦЗ
Тайво Авонийи
ЦФ
Вилли Боли
ЦЗ
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Джон
ВР
Мурильо
ЦЗ
Лука Нец
ЛЗ
Николо Савона
ПЗ
Эрик да Силва Морейра
ПВ
Дан Ндой
ПВ
Ибраим Сангаре
ОП
Астон Вилла
Точно не сыграют
Алиссон Эдвард
ПВ
Росс Баркли
ЦП
Бубакар Камара
ОП
Брайан Маджо
ЦФ
Статистика матча Ноттингем Форест - Астон Вилла
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
7
11
Офсайды
2
0
Количество передач
389
379
Сейвы
4
4
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.79
xGP (предотвращенные голы)
0.46
0.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Астон Виллы», 1/2 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест»«Астон Вилла»

«Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Астон Вилла Ноттингем Форест
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