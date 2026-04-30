30.04.2026, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
Лига Европы, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
4-2-2-2
1
Ортега
34
Эйна
31
Миленкович
5
Морато
3
Уильямс
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
5
Андерсон
20
Хатчинсон
11
Жезус
9
Вуд
4-1-2-1-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
14
Торрес
12
Динь
24
Онана
7
МакГинн
18
Тилеманс
17
Роджерс
10
Буэндия
11
Уоткинс
34
Эйна
6
Эббот
6
Эббот
34
Эйна
11
Жезус
22
Йетс
22
Йетс
11
Жезус
10
Буэндия
22
Матсен
22
Матсен
10
Буэндия
12
Динь
12
Луис
12
Луис
12
Динь
24
Онана
26
Богарде
26
Богарде
24
Онана
7
МакГинн
19
Санчо
19
Санчо
7
МакГинн
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Астон Вилла
26
Матс Селс
ВР
67
Кихан Уиллоус
ВР
65
Джастин Хэнкс
ЦЗ
51
Арчи Уайтхолл
ЦП
61
Джимми Синклер
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
77
Zyan Blake
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
42
Джеймс Райт
ВР
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Харви Эллиот
АП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
67
Кихан Уиллоус
ВР
65
Джастин Хэнкс
ЦЗ
51
Арчи Уайтхолл
ЦП
61
Джимми Синклер
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
77
Zyan Blake
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Остались в запасе
42
Джеймс Райт
ВР
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Харви Эллиот
АП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ноттингем Форест - Астон Вилла
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
7
11
Офсайды
2
0
Количество передач
389
379
Сейвы
4
4
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.79
xGP (предотвращенные голы)
0.46
0.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Астон Виллы», 1/2 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»