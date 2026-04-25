25.04.2026, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Фулхэм
Фулхэм
4-1-1-3-1
1
Лено
30
Сессеньон
3
Бейсси
5
Андерсен
21
Кастань
16
Берге
23
Лукич
10
Уилсон
32
Смит-Роу
21
Чуквуэзе
9
Хименес
4-3-1-2
1
Мартинес
2
Кэш
14
Торрес
15
Конса
12
Динь
7
МакГинн
18
Тилеманс
26
Богарде
17
Роджерс
10
Буэндия
11
Уоткинс
30
Сессеньон
33
Робинсон
33
Робинсон
30
Сессеньон
32
Смит-Роу
24
Кинг
24
Кинг
32
Смит-Роу
21
Чуквуэзе
14
Бобб
14
Бобб
21
Чуквуэзе
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
26
Богарде
12
Луис
12
Луис
26
Богарде
7
МакГинн
6
Баркли
6
Баркли
7
МакГинн
18
Тилеманс
19
Санчо
19
Санчо
18
Тилеманс
11
Уоткинс
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Уоткинс
10
Буэндия
17
Бэйли
17
Бэйли
10
Буэндия
Остались в запасе
Фулхэм
Астон Вилла
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Фулхэм
Точно не сыграют
Астон Вилла
Точно не сыграют
Статистика матча Фулхэм - Астон Вилла
2
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
14
12
Офсайды
7
0
Количество передач
337
529
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.18
0.93
xGP (предотвращенные голы)
1.01
1.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Астон Виллы», 34-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»