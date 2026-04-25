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  • «Фулхэм» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Фулхэм» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 13:20
Фулхэм
25.04.2026, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
43' Р. Сессеньон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
5
Йоахим Андерсен
(К) ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Фулхэм
23
Бенжамин Леком
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
30
Сессеньон
3
Бейсси
5
Андерсен
21
Кастань
16
Берге
23
Лукич
10
Уилсон
32
Смит-Роу
21
Чуквуэзе
9
Хименес
4-3-1-2
1
Мартинес
2
Кэш
14
Торрес
15
Конса
12
Динь
7
МакГинн
18
Тилеманс
26
Богарде
17
Роджерс
10
Буэндия
11
Уоткинс
30
Сессеньон
33
Робинсон
33
Робинсон
30
Сессеньон
32
Смит-Роу
24
Кинг
24
Кинг
32
Смит-Роу
21
Чуквуэзе
14
Бобб
14
Бобб
21
Чуквуэзе
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
26
Богарде
12
Луис
12
Луис
26
Богарде
7
МакГинн
6
Баркли
6
Баркли
7
МакГинн
18
Тилеманс
19
Санчо
19
Санчо
18
Тилеманс
11
Уоткинс
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Уоткинс
10
Буэндия
17
Бэйли
17
Бэйли
10
Буэндия
Остались в запасе
Фулхэм
Астон Вилла
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Фулхэм
Точно не сыграют
Алекс Ивоби
ЛВ
Кевин
ЛВ
Кенни Тете
ПЗ
Астон Вилла
Точно не сыграют
Алиссон Эдвард
ПВ
Бубакар Камара
ОП
Статистика матча Фулхэм - Астон Вилла
2
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
14
12
Офсайды
7
0
Количество передач
337
529
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.18
0.93
xGP (предотвращенные голы)
1.01
1.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Астон Виллы», 34-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм»«Астон Вилла»

  • Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
  • Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».

«Фулхэм» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Фулхэм
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