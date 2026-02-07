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  • «Борнмут» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

«Борнмут» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

7 февраля, 16:50
Борнмут
07.02.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
55' Р. Витор
22' М. Роджерс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Борнмут
1
Джордже Петрович
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
10
Льюис Кук
(К) ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
8
Алекс Скотт
АП
37
Райан Витор
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
(К) ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
24
Амаду Онана
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Борнмут
35
Христос Мандас
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
51
Малкольм Дакоста
ЦП
10
Райан Кристи
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Астон Вилла
12
Сэм Проктор
ВР
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-1-3-2
1
Петрович
3
Трюффер
5
Хилл
5
Сенеси
20
Хименес
10
Кук
22
Крупи
8
Скотт
37
Витор
9
Эванилсон
21
Адли
4-2-2-2
1
Мартинес
2
Кэш
2
Мингс
15
Конса
12
Динь
12
Луис
24
Онана
19
Санчо
17
Роджерс
10
Буэндия
11
Уоткинс
20
Хименес
15
Смит
15
Смит
20
Хименес
22
Крупи
10
Кристи
10
Кристи
22
Крупи
37
Витор
7
Брукс
7
Брукс
37
Витор
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
19
Санчо
22
Матсен
22
Матсен
19
Санчо
12
Динь
26
Богарде
26
Богарде
12
Динь
12
Луис
6
Баркли
6
Баркли
12
Луис
11
Уоткинс
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Уоткинс
10
Буэндия
17
Бэйли
17
Бэйли
10
Буэндия
Остались в запасе
Борнмут
Астон Вилла
35
Христос Мандас
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
51
Малкольм Дакоста
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
12
Сэм Проктор
ВР
40
Марко Бизот
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
51
Малкольм Дакоста
ЦП
Остались в запасе
12
Сэм Проктор
ВР
40
Марко Бизот
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Унаи Эмери
Борнмут
Точно не сыграют
Тайлер Адамс
ОП
Бен Доук
ПВ
Джастин Клюйверт
ЛВ
Хулио Солер
ЛЗ
Маркус Тавернье
ЛВ
Астон Вилла
Точно не сыграют
Алиссон Эдвард
ПВ
Андрес Гарсия
ЛВ
Бубакар Камара
ОП
Джон МакГинн
ЦП
Юри Тилеманс
ЦП
Статистика матча Борнмут - Астон Вилла
1
1
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
4
11
Офсайды
3
3
Количество передач
413
382
Сейвы
3
7
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.06
0.44
xGP (предотвращенные голы)
1.14
1.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Астон Виллы», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут»«Астон Вилла»

«Борнмут» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Борнмут
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