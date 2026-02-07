07.02.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Борнмут
Борнмут
4-1-3-2
1
Петрович
3
Трюффер
5
Хилл
5
Сенеси
20
Хименес
10
Кук
22
Крупи
8
Скотт
37
Витор
9
Эванилсон
21
Адли
4-2-2-2
1
Мартинес
2
Кэш
2
Мингс
15
Конса
12
Динь
12
Луис
24
Онана
19
Санчо
17
Роджерс
10
Буэндия
11
Уоткинс
20
Хименес
15
Смит
15
Смит
20
Хименес
22
Крупи
10
Кристи
10
Кристи
22
Крупи
37
Витор
7
Брукс
7
Брукс
37
Витор
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
19
Санчо
22
Матсен
22
Матсен
19
Санчо
12
Динь
26
Богарде
26
Богарде
12
Динь
12
Луис
6
Баркли
6
Баркли
12
Луис
11
Уоткинс
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Уоткинс
10
Буэндия
17
Бэйли
17
Бэйли
10
Буэндия
Остались в запасе
Борнмут
Астон Вилла
35
Христос Мандас
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
51
Малкольм Дакоста
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
12
Сэм Проктор
ВР
40
Марко Бизот
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
51
Малкольм Дакоста
ЦП
Остались в запасе
12
Сэм Проктор
ВР
40
Марко Бизот
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Унаи Эмери
Борнмут
Точно не сыграют
Статистика матча Борнмут - Астон Вилла
1
1
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
4
11
Офсайды
3
3
Количество передач
413
382
Сейвы
3
7
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.06
0.44
xGP (предотвращенные голы)
1.14
1.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Астон Виллы», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»