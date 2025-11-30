30.11.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 14 тур
Испания. Примера, 14 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
3-1-2-2-2
1
Влаходимос
3
Аспиликуэта
23
Маркао
22
Кармона
3
Менди
24
Санчес
97
Соу
21
Эджуке
7
Гонсалес
45
Адамс
10
Фернандес
3-1-1-3-2
1
Вальес
5
Бартра
4
Натан
16
Гомес
21
Рока
18
Деосса
24
Руйбаль
8
Форнальс
10
Эз Абде
9
Эрнандес
15
Гарсия
23
Маркао
4
Салас
4
Салас
23
Маркао
97
Соу
6
Агум
6
Агум
97
Соу
3
Менди
4
Санчес
4
Санчес
3
Менди
7
Гонсалес
16
Ромеро
16
Ромеро
7
Гонсалес
21
Эджуке
30
30
21
Эджуке
8
Форнальс
13
Родригес
13
Родригес
8
Форнальс
15
Гарсия
12
Ортис
12
Ортис
15
Гарсия
18
Деосса
5
Альтимира
5
Альтимира
18
Деосса
24
Руйбаль
17
Рикельме
17
Рикельме
24
Руйбаль
9
Эрнандес
6
Авила
6
Авила
9
Эрнандес
Остались в запасе
Севилья
Бетис
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Адриан
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
36
Осо
ЦФ
Остались в запасе
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Адриан
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Севилья - Бетис
2
1
3
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
22
Офсайды
2
0
Количество передач
419
217
Сейвы
2
2
Точность передач %
77
65
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.37
1.17
xGP (предотвращенные голы)
0.7
0.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Бетиса», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»