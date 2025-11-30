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  • «Севилья» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

«Севилья» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

30 ноября 2025, 17:05
Севилья
30.11.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 14 тур
0 : 2
Завершен
Бетис
54' П. Форнальс 68' С. Альтимира
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
23
Маркао
(К) ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
10
Пеке Фернандес
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
18
Нельсон Деосса
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
15
Пабло Гарсия
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
36
Осо
ЦФ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
30
Miguel Sierra
ЦФ
Бетис
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Влаходимос
3
Аспиликуэта
23
Маркао
22
Кармона
3
Менди
24
Санчес
97
Соу
21
Эджуке
7
Гонсалес
45
Адамс
10
Фернандес
3-1-1-3-2
1
Вальес
5
Бартра
4
Натан
16
Гомес
21
Рока
18
Деосса
24
Руйбаль
8
Форнальс
10
Эз Абде
9
Эрнандес
15
Гарсия
23
Маркао
4
Салас
4
Салас
23
Маркао
97
Соу
6
Агум
6
Агум
97
Соу
3
Менди
4
Санчес
4
Санчес
3
Менди
7
Гонсалес
16
Ромеро
16
Ромеро
7
Гонсалес
21
Эджуке
30
30
21
Эджуке
8
Форнальс
13
Родригес
13
Родригес
8
Форнальс
15
Гарсия
12
Ортис
12
Ортис
15
Гарсия
18
Деосса
5
Альтимира
5
Альтимира
18
Деосса
24
Руйбаль
17
Рикельме
17
Рикельме
24
Руйбаль
9
Эрнандес
6
Авила
6
Авила
9
Эрнандес
Остались в запасе
Севилья
Бетис
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Адриан
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
36
Осо
ЦФ
Остались в запасе
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Адриан
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Севилья - Бетис
2
1
3
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
22
Офсайды
2
0
Количество передач
419
217
Сейвы
2
2
Точность передач %
77
65
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.37
1.17
xGP (предотвращенные голы)
0.7
0.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Бетиса», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья»«Бетис»

«Севилья» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Севилья
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