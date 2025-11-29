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  • «Акрон» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

«Акрон» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

29 ноября 2025, 12:50
Акрон
29.11.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Нижний Новгород
57' А. Дзюба
15' Д. Лесовой 33' Х. Боселли (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
91
Максим Болдырев
АП
22
Артем Дзюба
(К) ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
(К) ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
6
Алекс Опоку Сарфо
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
96
Vladislav Postrigan
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
29
Реналдо Сефас
ЛВ
8
Мамаду Майга
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
4-2-1-2-1
88
Гудиев
21
Фернандес
19
Бокоев
24
Неделчару
2
Роча
5
Джурасович
15
Лончар
80
Хосонов
91
Болдырев
71
Пестряков
22
Дзюба
4-1-3-2
30
Медведев
3
Коледин
24
Фаринья
25
Карич
19
Шнапцев
6
Опоку Сарфо
15
Боселли
19
Ермаков
27
Грулев
88
Лесовой
77
Ивлев
91
Болдырев
26
Эсковаль
26
Эсковаль
91
Болдырев
15
Лончар
35
Джаковац
35
Джаковац
15
Лончар
5
Джурасович
8
Бистрович
8
Бистрович
5
Джурасович
2
Роча
19
Севикян
19
Севикян
2
Роча
15
Боселли
2
Александров
2
Александров
15
Боселли
88
Лесовой
14
Тичич
14
Тичич
88
Лесовой
19
Ермаков
6
Олусегун
6
Олусегун
19
Ермаков
Остались в запасе
Акрон
Нижний Новгород
32
Игнат Тереховский
ВР
96
Vladislav Postrigan
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
29
Реналдо Сефас
ЛВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
96
Vladislav Postrigan
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
29
Реналдо Сефас
ЛВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Акрон - Нижний Новгород
1
2
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
13
13
Офсайды
2
4
Количество передач
311
262
Сейвы
3
5
Точность передач %
71
67
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
0
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Пари НН», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон»«Пари НН»

«Акрон» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Акрон
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