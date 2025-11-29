29.11.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-2-1-2-1
88
Гудиев
21
Фернандес
19
Бокоев
24
Неделчару
2
Роча
5
Джурасович
15
Лончар
80
Хосонов
91
Болдырев
71
Пестряков
22
Дзюба
4-1-3-2
30
Медведев
3
Коледин
24
Фаринья
25
Карич
19
Шнапцев
6
Опоку Сарфо
15
Боселли
19
Ермаков
27
Грулев
88
Лесовой
77
Ивлев
91
Болдырев
26
Эсковаль
26
Эсковаль
91
Болдырев
15
Лончар
35
Джаковац
35
Джаковац
15
Лончар
5
Джурасович
8
Бистрович
8
Бистрович
5
Джурасович
2
Роча
19
Севикян
19
Севикян
2
Роча
15
Боселли
2
Александров
2
Александров
15
Боселли
88
Лесовой
14
Тичич
14
Тичич
88
Лесовой
19
Ермаков
6
Олусегун
6
Олусегун
19
Ермаков
Остались в запасе
Акрон
Нижний Новгород
32
Игнат Тереховский
ВР
96
Vladislav Postrigan
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
29
Реналдо Сефас
ЛВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
96
Vladislav Postrigan
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
29
Реналдо Сефас
ЛВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Акрон - Нижний Новгород
1
2
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
13
13
Офсайды
2
4
Количество передач
311
262
Сейвы
3
5
Точность передач %
71
67
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
0
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Пари НН», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»