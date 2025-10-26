Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
3-1-1-3-2
30
Медведев
25
Карич
24
Фаринья
3
Коледин
22
Каккоев
6
Опоку Сарфо
27
Грулев
77
Ивлев
15
Боселли
6
Олусегун
88
Лесовой
4-4-1-1
39
Бориско
22
Бевеев
25
Филин
4
Гассама
2
Варатынов
17
Ковалев
10
Петров
73
Петров
18
Титков
19
Пряхин
91
Хиль
24
Фаринья
2
Александров
2
Александров
24
Фаринья
3
Коледин
32
Пигас
32
Пигас
3
Коледин
77
Ивлев
19
Ермаков
19
Ермаков
77
Ивлев
27
Грулев
32
Весино
32
Весино
27
Грулев
6
Олусегун
29
Сефас
29
Сефас
6
Олусегун
18
Титков
26
Беликов
26
Беликов
18
Титков
73
Петров
5
Мурид
5
Мурид
73
Петров
17
Ковалев
2
Манелов
2
Манелов
17
Ковалев
91
Хиль
9
Оффор
9
Оффор
91
Хиль
19
Пряхин
39
Степанов
39
Степанов
19
Пряхин
Остались в запасе
Нижний Новгород
Балтика
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
78
Николай Калинский
ЦП
52
Егор Смелов
АП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
47
Кирилл Обонин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
78
Николай Калинский
ЦП
52
Егор Смелов
АП
80
Валерий Царукян
АП
Остались в запасе
47
Кирилл Обонин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Нижний Новгород - Балтика
2
4
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
20
20
Офсайды
0
1
Количество передач
284
333
Сейвы
0
4
Точность передач %
59
63
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Балтики», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 15:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»