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  • «Пари НН» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

«Пари НН» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

26 октября 2025, 14:05
Нижний Новгород
26.10.2025, воскресенье, 15:15
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
(К) ВР
25
Свен Карич
ЦЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Александр Филин
(К) ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Нижний Новгород
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
52
Егор Смелов
АП
80
Валерий Царукян
АП
32
Тиаго Весино
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
Балтика
47
Кирилл Обонин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
26
Иван Беликов
ОП
5
Айман Мурид
ОП
2
Ираклий Манелов
ПВ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
3-1-1-3-2
30
Медведев
25
Карич
24
Фаринья
3
Коледин
22
Каккоев
6
Опоку Сарфо
27
Грулев
77
Ивлев
15
Боселли
6
Олусегун
88
Лесовой
4-4-1-1
39
Бориско
22
Бевеев
25
Филин
4
Гассама
2
Варатынов
17
Ковалев
10
Петров
73
Петров
18
Титков
19
Пряхин
91
Хиль
24
Фаринья
2
Александров
2
Александров
24
Фаринья
3
Коледин
32
Пигас
32
Пигас
3
Коледин
77
Ивлев
19
Ермаков
19
Ермаков
77
Ивлев
27
Грулев
32
Весино
32
Весино
27
Грулев
6
Олусегун
29
Сефас
29
Сефас
6
Олусегун
18
Титков
26
Беликов
26
Беликов
18
Титков
73
Петров
5
Мурид
5
Мурид
73
Петров
17
Ковалев
2
Манелов
2
Манелов
17
Ковалев
91
Хиль
9
Оффор
9
Оффор
91
Хиль
19
Пряхин
39
Степанов
39
Степанов
19
Пряхин
Остались в запасе
Нижний Новгород
Балтика
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
78
Николай Калинский
ЦП
52
Егор Смелов
АП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
47
Кирилл Обонин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
78
Николай Калинский
ЦП
52
Егор Смелов
АП
80
Валерий Царукян
АП
Остались в запасе
47
Кирилл Обонин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Нижний Новгород - Балтика
2
4
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
20
20
Офсайды
0
1
Количество передач
284
333
Сейвы
0
4
Точность передач %
59
63
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Балтики», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 15:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Балтика»

«Пари НН» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Нижний Новгород
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