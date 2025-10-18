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  • «Пари НН» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Пари НН» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 11:50
Нижний Новгород
18.10.2025, суббота, 13:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Акрон
71' С. Лончар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
(К) ВР
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
52
Егор Смелов
АП
77
Андрей Ивлев
АП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
35
Ифет Джаковац
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
22
Артем Дзюба
(К) ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Нижний Новгород
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
24
Вахо Бедошвили
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
3-1-3-3
30
Медведев
3
Коледин
25
Карич
32
Пигас
22
Каккоев
88
Лесовой
19
Ермаков
15
Боселли
6
Олусегун
77
Ивлев
52
Смелов
3-3-3-1
88
Гудиев
24
Неделчару
19
Бокоев
21
Фернандес
35
Джаковац
80
Хосонов
8
Бистрович
19
Севикян
6
Кузьмин
71
Пестряков
22
Дзюба
19
Ермаков
8
Майга
8
Майга
19
Ермаков
88
Лесовой
78
Калинский
78
Калинский
88
Лесовой
77
Ивлев
80
Царукян
80
Царукян
77
Ивлев
6
Олусегун
27
Грулев
27
Грулев
6
Олусегун
8
Бистрович
15
Лончар
15
Лончар
8
Бистрович
35
Джаковац
22
Марадишвили
22
Марадишвили
35
Джаковац
6
Кузьмин
17
Бакаев
17
Бакаев
6
Кузьмин
19
Севикян
11
Беншимоль
11
Беншимоль
19
Севикян
Остались в запасе
Нижний Новгород
Акрон
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Вахо Бедошвили
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
91
Максим Болдырев
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Вахо Бедошвили
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
91
Максим Болдырев
АП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Нижний Новгород - Акрон
2
2
Всего ударов по воротам
25
12
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
15
Офсайды
2
3
Количество передач
484
263
Сейвы
0
11
Точность передач %
80
67
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
12
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Акрона», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Акрон»

«Пари НН» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Нижний Новгород
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