18.10.2025, суббота, 13:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
3-1-3-3
30
Медведев
3
Коледин
25
Карич
32
Пигас
22
Каккоев
88
Лесовой
19
Ермаков
15
Боселли
6
Олусегун
77
Ивлев
52
Смелов
3-3-3-1
88
Гудиев
24
Неделчару
19
Бокоев
21
Фернандес
35
Джаковац
80
Хосонов
8
Бистрович
19
Севикян
6
Кузьмин
71
Пестряков
22
Дзюба
19
Ермаков
8
Майга
8
Майга
19
Ермаков
88
Лесовой
78
Калинский
78
Калинский
88
Лесовой
77
Ивлев
80
Царукян
80
Царукян
77
Ивлев
6
Олусегун
27
Грулев
27
Грулев
6
Олусегун
8
Бистрович
15
Лончар
15
Лончар
8
Бистрович
35
Джаковац
22
Марадишвили
22
Марадишвили
35
Джаковац
6
Кузьмин
17
Бакаев
17
Бакаев
6
Кузьмин
19
Севикян
11
Беншимоль
11
Беншимоль
19
Севикян
Остались в запасе
Нижний Новгород
Акрон
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Вахо Бедошвили
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
91
Максим Болдырев
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Вахо Бедошвили
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
91
Максим Болдырев
АП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Нижний Новгород - Акрон
2
2
Всего ударов по воротам
25
12
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
15
Офсайды
2
3
Количество передач
484
263
Сейвы
0
11
Точность передач %
80
67
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
12
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Акрона», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»