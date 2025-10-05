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  • «Балтика» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Балтика» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 17:50
Балтика
05.10.2025, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Мх
41' Б. Хиль (П) 90+1' Ч. Оффор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Тентон Йенне
ЛВ
10
Илья Петров
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
7
Хазем Мастури
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Иван Беликов
ОП
5
Айман Мурид
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
2
Ираклий Манелов
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
11
Миро
ЦФ
3-2-2-2-1
39
Бориско
2
Варатынов
4
Гассама
25
Филин
77
Чивич
22
Бевеев
10
Петров
73
Петров
15
Йенне
17
Саусь
91
Хиль
3-3-1-1-2
39
Магомедов
99
Алибеков
5
Табидзе
77
Сундуков
21
Аззи
16
Мрезиг
4
Шумахов
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
7
Мастури
25
Агаларов
10
Петров
14
Ковач
14
Ковач
10
Петров
77
Чивич
18
Титков
18
Титков
77
Чивич
15
Йенне
17
Ковалев
17
Ковалев
15
Йенне
73
Петров
2
Манелов
2
Манелов
73
Петров
91
Хиль
9
Оффор
9
Оффор
91
Хиль
16
Мрезиг
3
Аззи
3
Аззи
16
Мрезиг
21
Аззи
13
Кагермазов
13
Кагермазов
21
Аззи
10
Хоссейннеджад
21
Джабраилов
21
Джабраилов
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
11
Миро
11
Миро
25
Агаларов
Остались в запасе
Балтика
Динамо Мх
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Иван Беликов
ОП
5
Айман Мурид
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Давид Волк
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Иван Беликов
ОП
5
Айман Мурид
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Балтика - Динамо Мх
2
3
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
18
12
Офсайды
3
4
Количество передач
343
318
Сейвы
3
2
Точность передач %
65
56
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Динамо» Махачкала, 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Динамо» Махачкала

«Балтика» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Балтика
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