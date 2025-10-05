05.10.2025, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
3-2-2-2-1
39
Бориско
2
Варатынов
4
Гассама
25
Филин
77
Чивич
22
Бевеев
10
Петров
73
Петров
15
Йенне
17
Саусь
91
Хиль
3-3-1-1-2
39
Магомедов
99
Алибеков
5
Табидзе
77
Сундуков
21
Аззи
16
Мрезиг
4
Шумахов
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
7
Мастури
25
Агаларов
10
Петров
14
Ковач
14
Ковач
10
Петров
77
Чивич
18
Титков
18
Титков
77
Чивич
15
Йенне
17
Ковалев
17
Ковалев
15
Йенне
73
Петров
2
Манелов
2
Манелов
73
Петров
91
Хиль
9
Оффор
9
Оффор
91
Хиль
16
Мрезиг
3
Аззи
3
Аззи
16
Мрезиг
21
Аззи
13
Кагермазов
13
Кагермазов
21
Аззи
10
Хоссейннеджад
21
Джабраилов
21
Джабраилов
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
11
Миро
11
Миро
25
Агаларов
Остались в запасе
Балтика
Динамо Мх
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Иван Беликов
ОП
5
Айман Мурид
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Давид Волк
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Иван Беликов
ОП
5
Айман Мурид
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Балтика - Динамо Мх
2
3
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
18
12
Офсайды
3
4
Количество передач
343
318
Сейвы
3
2
Точность передач %
65
56
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Динамо» Махачкала, 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Динамо» Махачкала
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»