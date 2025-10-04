Составы команд
Чайка
Чайка
4-2-3-1
1
Фадеев
27
Крутовских
24
Придава
39
Маслов
66
Петин
20
Роспутько
91
Столяров
70
Червяков
18
Соколов
25
Гуляев
87
Филев
4-1-1-3-1
13
Волков
80
Бессмертный
75
Мещанинов
55
Крижан
49
Дятлов
50
Фищенко
72
Гордюшенко
9
Максименко
23
Ушатов
77
Корян
10
Рейна
25
Гуляев
7
Джебов
7
Джебов
25
Гуляев
70
Червяков
83
Ищенко
83
Ищенко
70
Червяков
87
Филев
77
Библик
77
Библик
87
Филев
23
Ушатов
38
Мусаев
38
Мусаев
23
Ушатов
72
Гордюшенко
80
Концевой
80
Концевой
72
Гордюшенко
77
Корян
11
Кожедуб
11
Кожедуб
77
Корян
Остались в запасе
Чайка
Родина
96
Иван Сорочинский
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
18
Иван Иванов
ЦП
88
Иван Маркелов
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
1
Сергей Айдаров
ВР
35
Никита Павлов
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Диас
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
18
Иван Иванов
ЦП
88
Иван Маркелов
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
35
Никита Павлов
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Диас
Статистика матча Чайка - Родина
3
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Родины», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Родина»
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Источник: «Бомбардир»