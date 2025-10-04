Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Чайка» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

«Чайка» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

4 октября 2025, 15:50
Чайка
04.10.2025, суббота, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Родина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
20
Александр Роспутько
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
25
Егор Гуляев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
Родина
13
Сергей Волков
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
9
Артем Максименко
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Чайка
96
Иван Сорочинский
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
88
Иван Маркелов
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
38
Станислав Топинка
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Иван Иванов
ЦП
77
Станислав Библик
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
35
Никита Павлов
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
4-2-3-1
1
Фадеев
27
Крутовских
24
Придава
39
Маслов
66
Петин
20
Роспутько
91
Столяров
70
Червяков
18
Соколов
25
Гуляев
87
Филев
4-1-1-3-1
13
Волков
80
Бессмертный
75
Мещанинов
55
Крижан
49
Дятлов
50
Фищенко
72
Гордюшенко
9
Максименко
23
Ушатов
77
Корян
10
Рейна
25
Гуляев
7
Джебов
7
Джебов
25
Гуляев
70
Червяков
83
Ищенко
83
Ищенко
70
Червяков
87
Филев
77
Библик
77
Библик
87
Филев
23
Ушатов
38
Мусаев
38
Мусаев
23
Ушатов
72
Гордюшенко
80
Концевой
80
Концевой
72
Гордюшенко
77
Корян
11
Кожедуб
11
Кожедуб
77
Корян
Остались в запасе
Чайка
Родина
96
Иван Сорочинский
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
18
Иван Иванов
ЦП
88
Иван Маркелов
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
1
Сергей Айдаров
ВР
35
Никита Павлов
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Диас
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
18
Иван Иванов
ЦП
88
Иван Маркелов
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
35
Никита Павлов
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Диас
Статистика матча Чайка - Родина
3
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Родины», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Родина»

«Чайка» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Родина Чайка
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
2
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
3
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+