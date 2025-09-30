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  • «Галатасарай» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

«Галатасарай» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

30 сентября 2025, 20:50
Галатасарай
30.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
16' В. Осимхен (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
(К) ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
99
Марио Лемина
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Флориан Вирц
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Чакир
42
Бартакжи
6
Санчес
90
Синго
34
Торрейра
99
Лемина
11
Акгюн
20
Гюндоган
53
Йилмаз
4
Якобс
45
Осимхен
4-2-3-1
1
Алиссон
30
Фримпонг
16
Конате
4
ван Дейк
6
Керкез
38
Гравенберх
21
Джонс
22
Экитике
7
Вирц
18
Гакпо
8
Собослаи
53
Йилмаз
17
Эльмали
17
Эльмали
53
Йилмаз
20
Гюндоган
8
Сара
8
Сара
20
Гюндоган
11
Акгюн
7
Салаи
7
Салаи
11
Акгюн
45
Осимхен
9
Икарди
9
Икарди
45
Осимхен
1
Алиссон
25
Мамардашвили
25
Мамардашвили
1
Алиссон
30
Фримпонг
12
Брэдли
12
Брэдли
30
Фримпонг
22
Экитике
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
22
Экитике
18
Гакпо
10
Салах
10
Салах
18
Гакпо
38
Гравенберх
9
Исак
9
Исак
38
Гравенберх
Остались в запасе
Галатасарай
Ливерпуль
19
Гюнай Гювенк
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Галатасарай - Ливерпуль
5
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
ВАР
0
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
12
14
Офсайды
2
1
Количество передач
271
525
Сейвы
4
3
Точность передач %
67
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.81
xGP (предотвращенные голы)
0.01
0.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Ливерпуля», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Ливерпуль»

«Галатасарай» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ливерпуль Галатасарай
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