30.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
3-2-2-2-1
1
Чакир
42
Бартакжи
6
Санчес
90
Синго
34
Торрейра
99
Лемина
11
Акгюн
20
Гюндоган
53
Йилмаз
4
Якобс
45
Осимхен
4-2-3-1
1
Алиссон
30
Фримпонг
16
Конате
4
ван Дейк
6
Керкез
38
Гравенберх
21
Джонс
22
Экитике
7
Вирц
18
Гакпо
8
Собослаи
53
Йилмаз
17
Эльмали
17
Эльмали
53
Йилмаз
20
Гюндоган
8
Сара
8
Сара
20
Гюндоган
11
Акгюн
7
Салаи
7
Салаи
11
Акгюн
45
Осимхен
9
Икарди
9
Икарди
45
Осимхен
1
Алиссон
25
Мамардашвили
25
Мамардашвили
1
Алиссон
30
Фримпонг
12
Брэдли
12
Брэдли
30
Фримпонг
22
Экитике
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
22
Экитике
18
Гакпо
10
Салах
10
Салах
18
Гакпо
38
Гравенберх
9
Исак
9
Исак
38
Гравенберх
Остались в запасе
Галатасарай
Ливерпуль
19
Гюнай Гювенк
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Галатасарай - Ливерпуль
5
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
ВАР
0
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
12
14
Офсайды
2
1
Количество передач
271
525
Сейвы
4
3
Точность передач %
67
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.81
xGP (предотвращенные голы)
0.01
0.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Ливерпуля», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Ливерпуль»
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Источник: «Бомбардир»