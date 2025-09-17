17.09.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, группа B, 4 тур
Россия. Кубок, группа B, 4 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
4-3-1-1-1
1
Ломаев
15
Агбалака
27
Заика
4
Литвинов
28
Магаль
5
Осипов
14
Сааведра
16
Мухин
8
Коваленко
59
Барт
78
Корнеев
3-3-2-2
1
Расулов
6
Фернандес
2
Маричаль
7
Скопинцев
50
Кутицкий
15
Глебов
74
Фомин
21
Миранчук
13
Нгамале
70
Тюкавин
49
Маухуб
59
Барт
9
Федоров
9
Федоров
59
Барт
78
Корнеев
29
Ежов
29
Ежов
78
Корнеев
16
Мухин
18
Васильев
18
Васильев
16
Мухин
8
Коваленко
5
Кравцов
5
Кравцов
8
Коваленко
15
Агбалака
5
Аберден
5
Аберден
15
Агбалака
49
Маухуб
33
Сергеев
33
Сергеев
49
Маухуб
70
Тюкавин
77
Макаров
77
Макаров
70
Тюкавин
74
Фомин
88
Окишор
88
Окишор
74
Фомин
21
Миранчук
30
Александров
30
Александров
21
Миранчук
15
Глебов
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
15
Глебов
Остались в запасе
Сочи
Динамо
88
Максим Рудаков
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
35
Александр Дегтев
ВР
14
Мартин Крамарич
ЛВ
82
Сергей Волков
ПЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
7
Ульви Бабаев
ЛВ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
8
Рубенс
ЛЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
35
Александр Дегтев
ВР
14
Мартин Крамарич
ЛВ
82
Сергей Волков
ПЗ
Остались в запасе
7
Ульви Бабаев
ЛВ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
8
Рубенс
ЛЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Сочи - Динамо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Динамо», 4 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»