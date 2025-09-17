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  • «Сочи» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

«Сочи» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

17 сентября 2025, 19:20
Сочи
17.09.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, группа B, 4 тур
0 : 4
Завершен
Динамо
10' Э. Маухуб 22' Д. Скопинцев 36' Н. Маричаль 50' К. Тюкавин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Иван Ломаев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
16
Максим Мухин
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
15
Данил Глебов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
21
Антон Миранчук
АП
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
4-3-1-1-1
1
Ломаев
15
Агбалака
27
Заика
4
Литвинов
28
Магаль
5
Осипов
14
Сааведра
16
Мухин
8
Коваленко
59
Барт
78
Корнеев
3-3-2-2
1
Расулов
6
Фернандес
2
Маричаль
7
Скопинцев
50
Кутицкий
15
Глебов
74
Фомин
21
Миранчук
13
Нгамале
70
Тюкавин
49
Маухуб
59
Барт
9
Федоров
9
Федоров
59
Барт
78
Корнеев
29
Ежов
29
Ежов
78
Корнеев
16
Мухин
18
Васильев
18
Васильев
16
Мухин
8
Коваленко
5
Кравцов
5
Кравцов
8
Коваленко
15
Агбалака
5
Аберден
5
Аберден
15
Агбалака
49
Маухуб
33
Сергеев
33
Сергеев
49
Маухуб
70
Тюкавин
77
Макаров
77
Макаров
70
Тюкавин
74
Фомин
88
Окишор
88
Окишор
74
Фомин
21
Миранчук
30
Александров
30
Александров
21
Миранчук
15
Глебов
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
15
Глебов
Остались в запасе
Сочи
Динамо
88
Максим Рудаков
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
35
Александр Дегтев
ВР
14
Мартин Крамарич
ЛВ
82
Сергей Волков
ПЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
7
Ульви Бабаев
ЛВ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
8
Рубенс
ЛЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
35
Александр Дегтев
ВР
14
Мартин Крамарич
ЛВ
82
Сергей Волков
ПЗ
Остались в запасе
7
Ульви Бабаев
ЛВ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
8
Рубенс
ЛЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Сочи - Динамо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Динамо», 4 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Динамо»

«Сочи» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Сочи
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