16.09.2025, вторник, 18:45
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-1-3-2
78
Васютин
89
Попенков
77
Агапов
42
Кузьменко
4
Савичев
80
Хосонов
69
Дмитриев
6
Кузьмин
19
Севикян
81
Базилевский
90
Морозов
4-1-2-1-2
16
Веселов
24
Ненахов
5
Ньямси
85
Морозов
2
Рамирес
6
Баринов
99
Мялковский
25
Пруцев
19
Руденко
9
Сарвели
27
Комличенко
42
Кузьменко
24
Неделчару
24
Неделчару
42
Кузьменко
80
Хосонов
15
Лончар
15
Лончар
80
Хосонов
19
Севикян
8
Бистрович
8
Бистрович
19
Севикян
6
Кузьмин
71
Пестряков
71
Пестряков
6
Кузьмин
4
Савичев
17
Бакаев
17
Бакаев
4
Савичев
2
Рамирес
3
Фассон
3
Фассон
2
Рамирес
6
Баринов
93
Карпукас
93
Карпукас
6
Баринов
19
Руденко
7
Бакаев
7
Бакаев
19
Руденко
9
Сарвели
14
Салтыков
14
Салтыков
9
Сарвели
27
Комличенко
10
Воробьев
10
Воробьев
27
Комличенко
Остались в запасе
Акрон
Локомотив
32
Игнат Тереховский
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
25
Maksim Kondakov
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
25
Никита Шершов
ЛВ
Главный тренер
Заур Тедеев
22
Илья Лантратов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
25
Maksim Kondakov
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
25
Никита Шершов
ЛВ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Акрон - Локомотив
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Локомотива», 4 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября в 18:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»