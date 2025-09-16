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  • «Акрон» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

«Акрон» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

16 сентября 2025, 17:35
Акрон
16.09.2025, вторник, 18:45
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив
88' Д. Пестряков (П)
48' Н. Комличенко 49' Н. Комличенко 90+4' Д. Попенков (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
90
Александр Морозов
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
25
Maksim Kondakov
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
25
Никита Шершов
ЛВ
15
Стефан Лончар
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
4-1-3-2
78
Васютин
89
Попенков
77
Агапов
42
Кузьменко
4
Савичев
80
Хосонов
69
Дмитриев
6
Кузьмин
19
Севикян
81
Базилевский
90
Морозов
4-1-2-1-2
16
Веселов
24
Ненахов
5
Ньямси
85
Морозов
2
Рамирес
6
Баринов
99
Мялковский
25
Пруцев
19
Руденко
9
Сарвели
27
Комличенко
42
Кузьменко
24
Неделчару
24
Неделчару
42
Кузьменко
80
Хосонов
15
Лончар
15
Лончар
80
Хосонов
19
Севикян
8
Бистрович
8
Бистрович
19
Севикян
6
Кузьмин
71
Пестряков
71
Пестряков
6
Кузьмин
4
Савичев
17
Бакаев
17
Бакаев
4
Савичев
2
Рамирес
3
Фассон
3
Фассон
2
Рамирес
6
Баринов
93
Карпукас
93
Карпукас
6
Баринов
19
Руденко
7
Бакаев
7
Бакаев
19
Руденко
9
Сарвели
14
Салтыков
14
Салтыков
9
Сарвели
27
Комличенко
10
Воробьев
10
Воробьев
27
Комличенко
Остались в запасе
Акрон
Локомотив
32
Игнат Тереховский
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
25
Maksim Kondakov
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
25
Никита Шершов
ЛВ
Главный тренер
Заур Тедеев
22
Илья Лантратов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
25
Maksim Kondakov
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
25
Никита Шершов
ЛВ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Акрон - Локомотив
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Локомотива», 4 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября в 18:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Локомотив»

«Акрон» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Локомотив Акрон
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