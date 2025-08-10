10.08.2025, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
4-3-2-1
35
Дегтев
17
Макарчук
33
Алвес
4
Литвинов
27
Заика
20
Васильев
6
Сааведра
14
Кравцов
7
Зиньковский
10
Крамарич
9
Федоров
2-2-2-3-1
99
Лунев
4
Касерес
2
Маричаль
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
44
Рубенс
77
Макаров
19
Зайнутдинов
13
Нгамале
33
Сергеев
20
Васильев
82
20
16
7
19
14
59
27
23
9
7
13
50
19
52
74
17
77
Остались в запасе
Сочи
Динамо
99
Юрий Дюпин
ВР
1
Максим Рудаков
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
8
Михаил Игнатов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
18
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
40
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
34
Лука Гагнидзе
ЦП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Сочи - Динамо
3
4
Всего ударов по воротам
3
29
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
11
Нарушения
15
9
Офсайды
5
2
Количество передач
308
476
Сейвы
3
0
Точность передач %
67
80
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
1
14
Удары из пределов штрафной
1
11
Удары из-за пределов штрафной
2
18
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Динамо», 4-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»