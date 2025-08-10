Введите ваш ник на сайте
«Сочи» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2025

10 августа, 16:50
Сочи
10.08.2025, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
85' М. Мухин
37' Д. Макаров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
20
Дмитрий Васильев
ОП
6
Игнасио Сааведра
ОП
14
Кирилл Кравцов
ОП
10
Мартин Крамарич
ЛВ
7
Антон Зиньковский
ЛВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
44
Рубенс
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Бителло
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Сочи
99
Юрий Дюпин
ВР
1
Максим Рудаков
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Александр Коваленко
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
18
Артём Корнеев
ЦФ
Динамо
40
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
34
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
69
Денис Боков
ЦФ
4-3-2-1
35
Дегтев
17
Макарчук
33
Алвес
4
Литвинов
27
Заика
20
Васильев
6
Сааведра
14
Кравцов
7
Зиньковский
10
Крамарич
9
Федоров
2-2-2-3-1
99
Лунев
4
Касерес
2
Маричаль
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
44
Рубенс
77
Макаров
19
Зайнутдинов
13
Нгамале
33
Сергеев
20
Васильев
82
Волков
82
Волков
20
Васильев
7
Зиньковский
16
Мухин
16
Мухин
7
Зиньковский
14
Кравцов
19
Коваленко
19
Коваленко
14
Кравцов
27
Заика
59
Барт
59
Барт
27
Заика
9
Федоров
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
9
Федоров
13
Нгамале
7
Скопинцев
7
Скопинцев
13
Нгамале
19
Зайнутдинов
50
Кутицкий
50
Кутицкий
19
Зайнутдинов
74
Фомин
52
Смелов
52
Смелов
74
Фомин
77
Макаров
17
Бабаев
17
Бабаев
77
Макаров
Остались в запасе
Сочи
Динамо
99
Юрий Дюпин
ВР
1
Максим Рудаков
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
8
Михаил Игнатов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
18
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
40
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
34
Лука Гагнидзе
ЦП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
1
Максим Рудаков
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
8
Михаил Игнатов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
18
Артём Корнеев
ЦФ
Остались в запасе
40
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
34
Лука Гагнидзе
ЦП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Сочи - Динамо
3
4
Всего ударов по воротам
3
29
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
11
Нарушения
15
9
Офсайды
5
2
Количество передач
308
476
Сейвы
3
0
Точность передач %
67
80
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
1
14
Удары из пределов штрафной
1
11
Удары из-за пределов штрафной
2
18

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Динамо», 4-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Динамо»

«Сочи» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2025

