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  • «Сочи» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

«Сочи» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

26 июля 2025, 19:20
Сочи
26.07.2025, суббота, 20:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 4
Завершен
Акрон
5' Д. Пестряков 11' А. Джурасович 13' М. Болдырев 44' А. Дзюба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Марсело Алвес
(К) ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
5
Александр Осипов
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
4
Константин Савичев
(К) ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
5
Алекса Джурасович
ОП
35
Ифет Джаковац
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
59
Руслан Барт
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
25
Никита Шершов
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
3-2-1-3-1
88
Рудаков
17
Макарчук
33
Алвес
27
Заика
14
Сааведра
5
Осипов
8
Коваленко
77
Зиньковский
14
Крамарич
29
Ежов
23
Гуарирапа
4-2-1-2-1
88
Гудиев
4
Савичев
24
Неделчару
19
Бокоев
21
Фернандес
15
Лончар
5
Джурасович
35
Джаковац
91
Болдырев
71
Пестряков
22
Дзюба
77
Зиньковский
5
Аберден
5
Аберден
77
Зиньковский
17
Макарчук
28
Магаль
28
Магаль
17
Макарчук
29
Ежов
18
Васильев
18
Васильев
29
Ежов
8
Коваленко
8
Игнатов
8
Игнатов
8
Коваленко
21
Фернандес
26
Эсковаль
26
Эсковаль
21
Фернандес
5
Джурасович
80
Хосонов
80
Хосонов
5
Джурасович
91
Болдырев
6
Кузьмин
6
Кузьмин
91
Болдырев
71
Пестряков
17
Бакаев
17
Бакаев
71
Пестряков
Бакаев
69
Дмитриев
69
Дмитриев
Бакаев
Остались в запасе
Сочи
Акрон
35
Александр Дегтев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
23
Кирилл Данилин
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
25
Никита Шершов
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
35
Александр Дегтев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
23
Кирилл Данилин
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
25
Никита Шершов
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Сочи - Акрон
2
1
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
14
Офсайды
4
3
Количество передач
447
306
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
73
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
0.58
2.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Акрона», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Акрон»

«Сочи» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Сочи
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