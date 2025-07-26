26.07.2025, суббота, 20:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
3-2-1-3-1
88
Рудаков
17
Макарчук
33
Алвес
27
Заика
14
Сааведра
5
Осипов
8
Коваленко
77
Зиньковский
14
Крамарич
29
Ежов
23
Гуарирапа
4-2-1-2-1
88
Гудиев
4
Савичев
24
Неделчару
19
Бокоев
21
Фернандес
15
Лончар
5
Джурасович
35
Джаковац
91
Болдырев
71
Пестряков
22
Дзюба
77
Зиньковский
5
Аберден
5
Аберден
77
Зиньковский
17
Макарчук
28
Магаль
28
Магаль
17
Макарчук
29
Ежов
18
Васильев
18
Васильев
29
Ежов
8
Коваленко
8
Игнатов
8
Игнатов
8
Коваленко
21
Фернандес
26
Эсковаль
26
Эсковаль
21
Фернандес
5
Джурасович
80
Хосонов
80
Хосонов
5
Джурасович
91
Болдырев
6
Кузьмин
6
Кузьмин
91
Болдырев
71
Пестряков
17
Бакаев
17
Бакаев
71
Пестряков
Бакаев
69
Дмитриев
69
Дмитриев
Бакаев
Остались в запасе
Сочи
Акрон
35
Александр Дегтев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
23
Кирилл Данилин
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
25
Никита Шершов
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
35
Александр Дегтев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
23
Кирилл Данилин
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
25
Никита Шершов
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Сочи - Акрон
2
1
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
14
Офсайды
4
3
Количество передач
447
306
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
73
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
0.58
2.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Акрона», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»