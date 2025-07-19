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  • «Локомотив» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

«Локомотив» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

19 июля 2025, 16:50
Локомотив
19.07.2025, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Сочи
81' А. Руденко 84' Д. Воробьев 87' З. Бакаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
19
Александр Руденко
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
99
Руслан Мялковский
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
13
Максим Кайнов
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
4-2-3-1
1
Митрюшкин
24
Ненахов
23
Монтес
85
Морозов
45
Сильянов
93
Карпукас
6
Баринов
19
Руденко
83
Батраков
14
Салтыков
27
Комличенко
4-2-3-1
35
Дегтев
27
Заика
33
Алвес
4
Литвинов
17
Макарчук
18
Васильев
14
Сааведра
59
Барт
14
Крамарич
77
Зиньковский
23
Гуарирапа
14
Салтыков
7
Бакаев
7
Бакаев
14
Салтыков
27
Комличенко
10
Воробьев
10
Воробьев
27
Комличенко
4
Литвинов
37
Чирков
37
Чирков
4
Литвинов
18
Васильев
5
Осипов
5
Осипов
18
Васильев
77
Зиньковский
8
Игнатов
8
Игнатов
77
Зиньковский
59
Барт
29
Ежов
29
Ежов
59
Барт
14
Крамарич
78
Корнеев
78
Корнеев
14
Крамарич
Остались в запасе
Локомотив
Сочи
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
88
Максим Рудаков
ВР
28
Руслан Магаль
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
28
Руслан Магаль
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Локомотив - Сочи
1
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
16
14
Офсайды
3
1
Количество передач
328
436
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.67
0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Сочи», 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив»«Сочи»

«Локомотив» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Локомотив
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