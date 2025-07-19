19.07.2025, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Россия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
4-2-3-1
1
Митрюшкин
24
Ненахов
23
Монтес
85
Морозов
45
Сильянов
93
Карпукас
6
Баринов
19
Руденко
83
Батраков
14
Салтыков
27
Комличенко
4-2-3-1
35
Дегтев
27
Заика
33
Алвес
4
Литвинов
17
Макарчук
18
Васильев
14
Сааведра
59
Барт
14
Крамарич
77
Зиньковский
23
Гуарирапа
14
Салтыков
7
Бакаев
7
Бакаев
14
Салтыков
27
Комличенко
10
Воробьев
10
Воробьев
27
Комличенко
4
Литвинов
37
Чирков
37
Чирков
4
Литвинов
18
Васильев
5
Осипов
5
Осипов
18
Васильев
77
Зиньковский
8
Игнатов
8
Игнатов
77
Зиньковский
59
Барт
29
Ежов
29
Ежов
59
Барт
14
Крамарич
78
Корнеев
78
Корнеев
14
Крамарич
Остались в запасе
Локомотив
Сочи
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
88
Максим Рудаков
ВР
28
Руслан Магаль
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
28
Руслан Магаль
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Локомотив - Сочи
1
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
16
14
Офсайды
3
1
Количество передач
328
436
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.67
0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Сочи», 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»