24.05.2025, суббота, 13:00
Россия. Первая лига, 34 тур
Россия. Первая лига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-2-3-2
25
Солдатенко
44
Милич
44
Чичинадзе
5
Стежко
64
Ланин
21
Горелов
8
Иванов
6
Тарба
99
Акбашев
30
Гузина
25
Уридия
3-4-1-1
35
Дегтев
55
Стойсавлевич
22
Кожемякин
91
Суслов
28
Магаль
10
Шагиахметов
13
Кайнов
17
Макарчук
29
Никитин
80
Балкизов
30
Гузина
57
Кротов
57
Кротов
30
Гузина
21
Горелов
17
Фомин
17
Фомин
21
Горелов
6
Тарба
71
Мастерной
71
Мастерной
6
Тарба
25
Уридия
7
Антонов
7
Антонов
25
Уридия
8
Иванов
22
Юсупов
22
Юсупов
8
Иванов
28
Магаль
27
Заика
27
Заика
28
Магаль
10
Шагиахметов
14
Сааведра
14
Сааведра
10
Шагиахметов
29
Никитин
20
Мартовой
20
Мартовой
29
Никитин
13
Кайнов
97
Пасевич
97
Пасевич
13
Кайнов
80
Балкизов
77
Писарский
77
Писарский
80
Балкизов
Остались в запасе
Черноморец
Сочи
1
Даниил Фролкин
ВР
13
Максим Матюша
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
35
Иван Енин
ОП
18
Илья Родионов
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
13
Максим Матюша
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
35
Иван Енин
ОП
18
Илья Родионов
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Черноморец - Сочи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Сочи», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Сочи»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»