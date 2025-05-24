Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Черноморец» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«Черноморец» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 11:50
Черноморец
24.05.2025, суббота, 13:00
Россия. Первая лига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Сочи
42' П. Горелов 77' А. Антонов
36' П. Маслов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
ВР
44
Стефан Милич
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
21
Павел Горелов
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
13
Максим Кайнов
ОП
80
Амур Балкизов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
13
Максим Матюша
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Илья Родионов
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
20
Даниил Мартовой
ЛВ
97
Роман Пасевич
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
77
Владимир Писарский
ЦФ
3-2-3-2
25
Солдатенко
44
Милич
44
Чичинадзе
5
Стежко
64
Ланин
21
Горелов
8
Иванов
6
Тарба
99
Акбашев
30
Гузина
25
Уридия
3-4-1-1
35
Дегтев
55
Стойсавлевич
22
Кожемякин
91
Суслов
28
Магаль
10
Шагиахметов
13
Кайнов
17
Макарчук
29
Никитин
80
Балкизов
30
Гузина
57
Кротов
57
Кротов
30
Гузина
21
Горелов
17
Фомин
17
Фомин
21
Горелов
6
Тарба
71
Мастерной
71
Мастерной
6
Тарба
25
Уридия
7
Антонов
7
Антонов
25
Уридия
8
Иванов
22
Юсупов
22
Юсупов
8
Иванов
28
Магаль
27
Заика
27
Заика
28
Магаль
10
Шагиахметов
14
Сааведра
14
Сааведра
10
Шагиахметов
29
Никитин
20
Мартовой
20
Мартовой
29
Никитин
13
Кайнов
97
Пасевич
97
Пасевич
13
Кайнов
80
Балкизов
77
Писарский
77
Писарский
80
Балкизов
Остались в запасе
Черноморец
Сочи
1
Даниил Фролкин
ВР
13
Максим Матюша
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
35
Иван Енин
ОП
18
Илья Родионов
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
13
Максим Матюша
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
35
Иван Енин
ОП
18
Илья Родионов
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Черноморец - Сочи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Сочи», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Сочи»

«Черноморец» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сочи Черноморец
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
7
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+