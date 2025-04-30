30.04.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов, 1/2 финала
3 : 3
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-2-3-1
13
Щесны
18
Мартин
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
21
де Йонг
8
Педри
11
Рафинья
20
Ольмо
9
Торрес
10
Ямаль
4-4-2
1
Зоммер
15
Ачерби
95
Бастони
31
Биссек
32
Димарко
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
9
Тюрам
10
Мартинес
18
Мартин
33
Араухо
33
Араухо
18
Мартин
23
Кунде
24
Гарсия
24
Гарсия
23
Кунде
5
Кубарси
15
Кристенсен
15
Кристенсен
5
Кубарси
8
Педри
16
Гави
16
Гави
8
Педри
20
Ольмо
7
Лопес
7
Лопес
20
Ольмо
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
24
Дюмфрис
3
Дармиан
3
Дармиан
24
Дюмфрис
9
Тюрам
7
Зелински
7
Зелински
9
Тюрам
20
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
20
Чалханоглу
10
Мартинес
9
Тареми
9
Тареми
10
Мартинес
Остались в запасе
Барселона
Интер
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Барселона - Интер
1
1
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
11
Офсайды
0
5
Количество передач
683
271
Сейвы
0
7
Точность передач %
90
75
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.39
0.91
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Интера», 1/2 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»