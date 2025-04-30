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  • «Барселона» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 30 апреля 2025

«Барселона» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 30 апреля 2025

30 апреля 2025, 20:50
Барселона
30.04.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
3 : 3
Ответный матч – 3 : 4
Завершен
Интер
24' Л. Ямаль 38' Ф. Торрес 65' Я. Зоммер (АГ)
1' М. Тюрам 21' Д. Дюмфрис 64' Д. Дюмфрис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
16
Гави
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
18
Мартин
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
21
де Йонг
8
Педри
11
Рафинья
20
Ольмо
9
Торрес
10
Ямаль
4-4-2
1
Зоммер
15
Ачерби
95
Бастони
31
Биссек
32
Димарко
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
9
Тюрам
10
Мартинес
18
Мартин
33
Араухо
33
Араухо
18
Мартин
23
Кунде
24
Гарсия
24
Гарсия
23
Кунде
5
Кубарси
15
Кристенсен
15
Кристенсен
5
Кубарси
8
Педри
16
Гави
16
Гави
8
Педри
20
Ольмо
7
Лопес
7
Лопес
20
Ольмо
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
24
Дюмфрис
3
Дармиан
3
Дармиан
24
Дюмфрис
9
Тюрам
7
Зелински
7
Зелински
9
Тюрам
20
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
20
Чалханоглу
10
Мартинес
9
Тареми
9
Тареми
10
Мартинес
Остались в запасе
Барселона
Интер
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Барселона - Интер
1
1
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
11
Офсайды
0
5
Количество передач
683
271
Сейвы
0
7
Точность передач %
90
75
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.39
0.91

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Интера», 1/2 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Интер»

«Барселона» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 30 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Интер Барселона
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