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  • «Арсенал» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 29 апреля 2025

«Арсенал» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 29 апреля 2025

29 апреля 2025, 20:50
Арсенал
29.04.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
ПСЖ
4' У. Дембеле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
14
Десир Дуэ
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Арсенал
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
21
Джек Генри-Фрэнсис
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
4
Кивиор
2
Салиба
49
Льюис-Скелли
41
Райс
23
Мерино
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
19
Троссард
4-2-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
51
Пачо
25
Мендеш
17
Витинья
8
Руис
10
Дембеле
14
Дуэ
7
Кварацхелия
87
Невеш
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
8
Эдегор
18
Нванери
18
Нванери
8
Эдегор
87
Невеш
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
87
Невеш
10
Дембеле
29
Барколя
29
Барколя
10
Дембеле
14
Дуэ
9
Рамуш
9
Рамуш
14
Дуэ
Остались в запасе
Арсенал
ПСЖ
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Джек Генри-Фрэнсис
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Джек Генри-Фрэнсис
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Арсенал - ПСЖ
2
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
15
15
Офсайды
4
1
Количество передач
391
435
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.65
1.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «ПСЖ», 1/2 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«ПСЖ»

«Арсенал» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 29 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСЖ Арсенал
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