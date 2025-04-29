29.04.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-2-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
4
Кивиор
2
Салиба
49
Льюис-Скелли
41
Райс
23
Мерино
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
19
Троссард
4-2-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
51
Пачо
25
Мендеш
17
Витинья
8
Руис
10
Дембеле
14
Дуэ
7
Кварацхелия
87
Невеш
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
8
Эдегор
18
Нванери
18
Нванери
8
Эдегор
87
Невеш
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
87
Невеш
10
Дембеле
29
Барколя
29
Барколя
10
Дембеле
14
Дуэ
9
Рамуш
9
Рамуш
14
Дуэ
Остались в запасе
Арсенал
ПСЖ
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Джек Генри-Фрэнсис
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Джек Генри-Фрэнсис
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Арсенал - ПСЖ
2
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
15
15
Офсайды
4
1
Количество передач
391
435
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.65
1.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «ПСЖ», 1/2 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»