27.04.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Англия. Премьер-лига, 34 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
18
Гакпо
4-3-3
25
Викарио
99
Спенс
33
Дэвис
15
Дансо
13
Удогие
15
Бергвалл
10
Мэддисон
22
Джонсон
14
Грей
19
Соланке
11
Тель
12
Александер-Арнольд
3
Эндо
3
Эндо
12
Александер-Арнольд
8
Собослаи
21
Джонс
21
Джонс
8
Собослаи
14
Диас
10
Эллиот
10
Эллиот
14
Диас
18
Гакпо
20
Жота
20
Жота
18
Гакпо
10
Мак Аллистер
29
Нуньес
29
Нуньес
10
Мак Аллистер
14
Грей
29
Сарр
29
Сарр
14
Грей
11
Тель
28
Одобер
28
Одобер
11
Тель
10
Мэддисон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
10
Мэддисон
19
Соланке
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
19
Соланке
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
31
Антонин Кински
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
2
1
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
16
9
Офсайды
1
3
Количество передач
513
305
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
2.11
0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Тоттенхэм», 34-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»