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  • «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

27 апреля 2025, 17:20
Ливерпуль
27.04.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
5 : 1
Завершен
Тоттенхэм
16' Л. Диас 24' А. Мак Аллистер 34' К. Гакпо 63' М. Салах 69' И. Удогие (АГ)
12' Д. Соланке
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
(К) АП
11
Матис Тель
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
18
Гакпо
4-3-3
25
Викарио
99
Спенс
33
Дэвис
15
Дансо
13
Удогие
15
Бергвалл
10
Мэддисон
22
Джонсон
14
Грей
19
Соланке
11
Тель
12
Александер-Арнольд
3
Эндо
3
Эндо
12
Александер-Арнольд
8
Собослаи
21
Джонс
21
Джонс
8
Собослаи
14
Диас
10
Эллиот
10
Эллиот
14
Диас
18
Гакпо
20
Жота
20
Жота
18
Гакпо
10
Мак Аллистер
29
Нуньес
29
Нуньес
10
Мак Аллистер
14
Грей
29
Сарр
29
Сарр
14
Грей
11
Тель
28
Одобер
28
Одобер
11
Тель
10
Мэддисон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
10
Мэддисон
19
Соланке
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
19
Соланке
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
31
Антонин Кински
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
2
1
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
16
9
Офсайды
1
3
Количество передач
513
305
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
2.11
0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Тоттенхэм», 34-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Ливерпуль
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