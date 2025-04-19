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  • «Оренбург» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Оренбург» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 10:50
Оренбург
19.04.2025, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Мх
60' Э. Гюрлюк 81' А. Ревазов
28' Т. Сундуков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
11
Брайан Мансилья
(К) ЛВ
5
Ярослав Михайлов
АП
8
Иван Башич
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Идар Шумахов
(К) ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-3-3
57
Москвичев
88
Караташ
27
Прохин
59
Сыщенко
81
Сидоров
11
Мансилья
8
Башич
20
Рыбчинский
11
Сахархизан
17
Гюрлюк
5
Михайлов
3-3-1-2-1
39
Магомедов
17
Пальцев
77
Сундуков
5
Табидзе
21
Аззи
16
Мрезиг
4
Шумахов
10
Хоссейннеджад
17
Касинтура
47
Глушков
25
Агаларов
17
Гюрлюк
4
Хотулев
4
Хотулев
17
Гюрлюк
88
Караташ
12
Малых
12
Малых
88
Караташ
5
Михайлов
29
Муро
29
Муро
5
Михайлов
11
Мансилья
12
Ревазов
12
Ревазов
11
Мансилья
11
Сахархизан
9
Савельев
9
Савельев
11
Сахархизан
Кагермазов
99
Алибеков
99
Алибеков
Кагермазов
5
Табидзе
13
Кагермазов
13
Кагермазов
5
Табидзе
10
Хоссейннеджад
21
Джабраилов
21
Джабраилов
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
9
Магомедов
9
Магомедов
47
Глушков
16
Мрезиг
70
Гаджиев
70
Гаджиев
16
Мрезиг
Остались в запасе
Оренбург
Динамо Мх
99
Николай Сысуев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
26
Химми Марин
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
1
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
26
Химми Марин
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Оренбург - Динамо Мх
3
1
6
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
7
4
Нарушения
19
12
Офсайды
2
3
Количество передач
353
268
Сейвы
1
2
Точность передач %
72
63
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Динамо» Мх, 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Динамо» Мх

«Оренбург» – Оренбург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Оренбург
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