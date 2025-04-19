19.04.2025, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
4-3-3
57
Москвичев
88
Караташ
27
Прохин
59
Сыщенко
81
Сидоров
11
Мансилья
8
Башич
20
Рыбчинский
11
Сахархизан
17
Гюрлюк
5
Михайлов
3-3-1-2-1
39
Магомедов
17
Пальцев
77
Сундуков
5
Табидзе
21
Аззи
16
Мрезиг
4
Шумахов
10
Хоссейннеджад
17
Касинтура
47
Глушков
25
Агаларов
17
Гюрлюк
4
Хотулев
4
Хотулев
17
Гюрлюк
88
Караташ
12
Малых
12
Малых
88
Караташ
5
Михайлов
29
Муро
29
Муро
5
Михайлов
11
Мансилья
12
Ревазов
12
Ревазов
11
Мансилья
11
Сахархизан
9
Савельев
9
Савельев
11
Сахархизан
Кагермазов
99
Алибеков
99
Алибеков
Кагермазов
5
Табидзе
13
Кагермазов
13
Кагермазов
5
Табидзе
10
Хоссейннеджад
21
Джабраилов
21
Джабраилов
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
9
Магомедов
9
Магомедов
47
Глушков
16
Мрезиг
70
Гаджиев
70
Гаджиев
16
Мрезиг
Остались в запасе
Оренбург
Динамо Мх
99
Николай Сысуев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
26
Химми Марин
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
1
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
26
Химми Марин
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Оренбург - Динамо Мх
3
1
6
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
7
4
Нарушения
19
12
Офсайды
2
3
Количество передач
353
268
Сейвы
1
2
Точность передач %
72
63
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Динамо» Мх, 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Динамо» Мх
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»