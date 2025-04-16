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  • «Реал» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 16 апреля 2025

«Реал» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 16 апреля 2025

16 апреля 2025, 20:50
Реал
16.04.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Арсенал
67' Винисиус
65' Б. Сака 90+3' Г. Мартинелли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
9
Эндрик
ЦФ
Арсенал
33
Нето
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Michał Rosiak
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
18
Итан Нванери
ЦП
30
Джими Говер
ЦП
21
Джек Генри-Фрэнсис
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Куртуа
2
Асенсио
22
Рюдигер
5
Алаба
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
7
Винисиус
11
Родриго
17
Васкес
10
Мбаппе
3-2-2-3
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
4
Кивиор
49
Льюис-Скелли
41
Райс
23
Мерино
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
5
Алаба
11
Гарсия
11
Гарсия
5
Алаба
2
Асенсио
14
Модрич
14
Модрич
2
Асенсио
17
Васкес
25
Себальос
25
Себальос
17
Васкес
10
Мбаппе
21
Диас
21
Диас
10
Мбаппе
11
Родриго
9
Эндрик
9
Эндрик
11
Родриго
7
Мартинелли
63
Тирни
63
Тирни
7
Мартинелли
41
Райс
47
Зинченко
47
Зинченко
41
Райс
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
7
Сака
19
Троссард
19
Троссард
7
Сака
Остались в запасе
Реал
Арсенал
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
33
Нето
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
2
Michał Rosiak
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
30
Джими Говер
ЦП
21
Джек Генри-Фрэнсис
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
2
Michał Rosiak
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
30
Джими Говер
ЦП
21
Джек Генри-Фрэнсис
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Реал - Арсенал
3
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
4
Нарушения
18
15
Офсайды
2
1
Количество передач
431
233
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
1.5
2.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Арсенала», ответный матч 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Арсенал»

«Реал» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 16 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Арсенал Реал
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