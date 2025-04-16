16.04.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
3-1-2-3-1
1
Куртуа
2
Асенсио
22
Рюдигер
5
Алаба
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
7
Винисиус
11
Родриго
17
Васкес
10
Мбаппе
3-2-2-3
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
4
Кивиор
49
Льюис-Скелли
41
Райс
23
Мерино
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
5
Алаба
11
Гарсия
11
Гарсия
5
Алаба
2
Асенсио
14
Модрич
14
Модрич
2
Асенсио
17
Васкес
25
Себальос
25
Себальос
17
Васкес
10
Мбаппе
21
Диас
21
Диас
10
Мбаппе
11
Родриго
9
Эндрик
9
Эндрик
11
Родриго
7
Мартинелли
63
Тирни
63
Тирни
7
Мартинелли
41
Райс
47
Зинченко
47
Зинченко
41
Райс
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
7
Сака
19
Троссард
19
Троссард
7
Сака
Остались в запасе
Реал
Арсенал
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
33
Нето
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
2
Michał Rosiak
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
30
Джими Говер
ЦП
21
Джек Генри-Фрэнсис
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
2
Michał Rosiak
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
30
Джими Говер
ЦП
21
Джек Генри-Фрэнсис
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Реал - Арсенал
3
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
4
Нарушения
18
15
Офсайды
2
1
Количество передач
431
233
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
1.5
2.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Арсенала», ответный матч 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»