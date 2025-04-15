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  • «Боруссия» Д – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2025

«Боруссия» Д – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2025

15 апреля 2025, 20:50
Боруссия Д
15.04.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Барселона
11' С. Гирасси (П) 49' С. Гирасси 76' С. Гирасси
54' Р. Бенсебаини (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
(К) ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
(К) ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
16
Гави
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
8
Педри
ЦП
20
Пабло Торре
АП
20
Дани Ольмо
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
25
Зюле
3
Антон
24
Свенссон
27
Коуто
13
Гросс
14
Адейеми
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Байер
4-3-2-1
13
Щесны
23
Кунде
33
Араухо
5
Кубарси
18
Мартин
21
де Йонг
16
Гави
7
Лопес
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
8
Нмеча
10
Рейна
10
Рейна
8
Нмеча
27
Коуто
8
Брандт
8
Брандт
27
Коуто
14
Байер
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
14
Байер
14
Адейеми
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Адейеми
7
Лопес
24
Гарсия
24
Гарсия
7
Лопес
16
Гави
8
Педри
8
Педри
16
Гави
9
Левандовски
20
Ольмо
20
Ольмо
9
Левандовски
10
Ямаль
9
Торрес
9
Торрес
10
Ямаль
Остались в запасе
Боруссия Д
Барселона
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Боруссия Д - Барселона
1
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
14
11
Офсайды
4
2
Количество передач
422
511
Сейвы
2
8
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
3.85
0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Барселоны», ответный матч 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Барселона»

«Боруссия» Д – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Барселона Боруссия Д
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