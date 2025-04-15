15.04.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов, 1/4 финала
3 : 2
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
4-2-2-2
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
14
Торрес
2
Кэш
24
Онана
8
Камара
18
Тилеманс
7
МакГинн
9
Рэшфорд
17
Роджерс
4-2-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
51
Пачо
25
Мендеш
17
Витинья
8
Руис
10
Дембеле
87
Невеш
7
Кварацхелия
29
Барколя
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
18
Тилеманс
6
Баркли
6
Баркли
18
Тилеманс
24
Онана
41
Рэмзи
41
Рэмзи
24
Онана
7
МакГинн
10
Асенсио
10
Асенсио
7
МакГинн
9
Рэшфорд
11
Уоткинс
11
Уоткинс
9
Рэшфорд
29
Барколя
14
Дуэ
14
Дуэ
29
Барколя
Остались в запасе
Астон Вилла
ПСЖ
1
Робин Ольсен
ВР
12
Сэм Проктор
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Сэм Проктор
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Астон Вилла - ПСЖ
1
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
15
3
Офсайды
2
5
Количество передач
303
611
Сейвы
5
5
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
2.26
1.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «ПСЖ», ответный матч 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»