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  • «Акрон» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«Акрон» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 13:20
Акрон
13.04.2025, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Факел
72' А. Дзюба (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Константин Савичев
(К) ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
(К) ОП
16
Дилан Мертенс
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
21
Артур Галоян
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
11
Беншимоль
ЦФ
Факел
31
Александр Беленов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Андрей Ивлев
АП
7
Никита Моцпан
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
4-2-3-1
78
Васютин
21
Фернандес
19
Бокоев
24
Неделчару
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
6
Кузьмин
71
Пестряков
17
Бакаев
22
Дзюба
3-1-3-3
88
Гудиев
88
Дзиов
47
Божин
13
Калинин
33
Квеквескири
11
Ломовицкий
16
Мертенс
11
Браими
98
Ильин
79
Каштанов
17
Ковалев
71
Пестряков
23
Данилин
23
Данилин
71
Пестряков
17
Бакаев
11
Беншимоль
11
Беншимоль
17
Бакаев
11
Ломовицкий
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
11
Ломовицкий
16
Мертенс
7
Моцпан
7
Моцпан
16
Мертенс
17
Ковалев
10
Альшин
10
Альшин
17
Ковалев
79
Каштанов
19
Пуси
19
Пуси
79
Каштанов
Остались в запасе
Акрон
Факел
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
21
Артур Галоян
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
31
Александр Беленов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
21
Артур Галоян
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Акрон - Факел
1
1
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
17
Офсайды
0
2
Количество передач
391
328
Сейвы
1
3
Точность передач %
76
69
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Факела», 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон»«Факел»

«Акрон» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Акрон
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