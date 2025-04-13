13.04.2025, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-2-3-1
78
Васютин
21
Фернандес
19
Бокоев
24
Неделчару
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
6
Кузьмин
71
Пестряков
17
Бакаев
22
Дзюба
3-1-3-3
88
Гудиев
88
Дзиов
47
Божин
13
Калинин
33
Квеквескири
11
Ломовицкий
16
Мертенс
11
Браими
98
Ильин
79
Каштанов
17
Ковалев
71
Пестряков
23
Данилин
23
Данилин
71
Пестряков
17
Бакаев
11
Беншимоль
11
Беншимоль
17
Бакаев
11
Ломовицкий
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
11
Ломовицкий
16
Мертенс
7
Моцпан
7
Моцпан
16
Мертенс
17
Ковалев
10
Альшин
10
Альшин
17
Ковалев
79
Каштанов
19
Пуси
19
Пуси
79
Каштанов
Остались в запасе
Акрон
Факел
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
21
Артур Галоян
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
31
Александр Беленов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
21
Артур Галоян
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Акрон - Факел
1
1
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
17
Офсайды
0
2
Количество передач
391
328
Сейвы
1
3
Точность передач %
76
69
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Факела», 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»