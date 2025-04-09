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  • «ПСЖ» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2025

«ПСЖ» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2025

9 апреля 2025, 20:50
ПСЖ
09.04.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
3 : 1
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Астон Вилла
39' Д. Дуэ 49' Х. Кварацхелия 90+2' Н. Мендеш
35' М. Роджерс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
14
Десир Дуэ
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Сэм Проктор
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
4-2-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
4
Бералдо
51
Пачо
2
Хакими
17
Витинья
8
Руис
7
Кварацхелия
14
Дуэ
10
Дембеле
87
Невеш
4-1-2-3
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
14
Торрес
12
Динь
8
Камара
18
Тилеманс
7
МакГинн
9
Рэшфорд
41
Рэмзи
17
Роджерс
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
14
Дуэ
29
Барколя
29
Барколя
14
Дуэ
7
Кварацхелия
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Кварацхелия
18
Тилеманс
22
Матсен
22
Матсен
18
Тилеманс
2
Кэш
5
Дисаси
5
Дисаси
2
Кэш
7
МакГинн
24
Онана
24
Онана
7
МакГинн
41
Рэмзи
10
Асенсио
10
Асенсио
41
Рэмзи
9
Рэшфорд
11
Уоткинс
11
Уоткинс
9
Рэшфорд
Остались в запасе
ПСЖ
Астон Вилла
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Робин Ольсен
ВР
12
Сэм Проктор
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Сэм Проктор
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча ПСЖ - Астон Вилла
1
Всего ударов по воротам
29
7
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
9
8
Офсайды
2
1
Количество передач
840
270
Сейвы
1
9
Точность передач %
94
75
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
1.81
0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Астон Виллы» , первый матч 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Астон Вилла»

«ПСЖ» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Астон Вилла ПСЖ
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