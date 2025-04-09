09.04.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-2-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
4
Бералдо
51
Пачо
2
Хакими
17
Витинья
8
Руис
7
Кварацхелия
14
Дуэ
10
Дембеле
87
Невеш
4-1-2-3
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
14
Торрес
12
Динь
8
Камара
18
Тилеманс
7
МакГинн
9
Рэшфорд
41
Рэмзи
17
Роджерс
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
14
Дуэ
29
Барколя
29
Барколя
14
Дуэ
7
Кварацхелия
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Кварацхелия
18
Тилеманс
22
Матсен
22
Матсен
18
Тилеманс
2
Кэш
5
Дисаси
5
Дисаси
2
Кэш
7
МакГинн
24
Онана
24
Онана
7
МакГинн
41
Рэмзи
10
Асенсио
10
Асенсио
41
Рэмзи
9
Рэшфорд
11
Уоткинс
11
Уоткинс
9
Рэшфорд
Остались в запасе
ПСЖ
Астон Вилла
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Робин Ольсен
ВР
12
Сэм Проктор
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Сэм Проктор
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча ПСЖ - Астон Вилла
1
Всего ударов по воротам
29
7
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
9
8
Офсайды
2
1
Количество передач
840
270
Сейвы
1
9
Точность передач %
94
75
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
1.81
0.74
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Астон Виллы» , первый матч 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»