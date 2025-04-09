09.04.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов, 1/4 финала
4 : 0
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-3-2-1
13
Щесны
3
Бальде
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
21
де Йонг
8
Педри
7
Лопес
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
3-1-1-3-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
3
Антон
5
Бенсебаини
23
Джан
17
Чуквуэмека
11
Гиттенс
8
Брандт
14
Адейеми
9
Гирасси
8
Нмеча
26
Мартинес
33
Араухо
33
Араухо
26
Мартинес
8
Педри
24
Гарсия
24
Гарсия
8
Педри
7
Лопес
16
Гави
16
Гави
7
Лопес
10
Ямаль
31
Фати
31
Фати
10
Ямаль
9
Левандовски
9
Торрес
9
Торрес
9
Левандовски
26
Рюэрсон
25
Зюле
25
Зюле
26
Рюэрсон
8
Нмеча
6
Озкан
6
Озкан
8
Нмеча
17
Чуквуэмека
10
Рейна
10
Рейна
17
Чуквуэмека
11
Гиттенс
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
11
Гиттенс
14
Адейеми
14
Байер
14
Байер
14
Адейеми
Остались в запасе
Барселона
Боруссия Д
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Барселона - Боруссия Д
2
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
5
12
Офсайды
1
4
Количество передач
545
348
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
3.74
1.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Боруссии» Д, первый матч 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Боруссия» Д
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»