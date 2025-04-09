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  • «Барселона» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2025

«Барселона» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2025

9 апреля 2025, 20:50
Барселона
09.04.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
4 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Боруссия Д
25' Рафинья 48' Р. Левандовски 66' Р. Левандовски 77' Л. Ямаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
16
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
4-3-2-1
13
Щесны
3
Бальде
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
21
де Йонг
8
Педри
7
Лопес
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
3-1-1-3-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
3
Антон
5
Бенсебаини
23
Джан
17
Чуквуэмека
11
Гиттенс
8
Брандт
14
Адейеми
9
Гирасси
8
Нмеча
26
Мартинес
33
Араухо
33
Араухо
26
Мартинес
8
Педри
24
Гарсия
24
Гарсия
8
Педри
7
Лопес
16
Гави
16
Гави
7
Лопес
10
Ямаль
31
Фати
31
Фати
10
Ямаль
9
Левандовски
9
Торрес
9
Торрес
9
Левандовски
26
Рюэрсон
25
Зюле
25
Зюле
26
Рюэрсон
8
Нмеча
6
Озкан
6
Озкан
8
Нмеча
17
Чуквуэмека
10
Рейна
10
Рейна
17
Чуквуэмека
11
Гиттенс
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
11
Гиттенс
14
Адейеми
14
Байер
14
Байер
14
Адейеми
Остались в запасе
Барселона
Боруссия Д
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Барселона - Боруссия Д
2
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
5
12
Офсайды
1
4
Количество передач
545
348
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
3.74
1.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Боруссии» Д, первый матч 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Боруссия» Д

«Барселона» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Боруссия Д Барселона
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