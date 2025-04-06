Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Сочи», 27-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Сочи»