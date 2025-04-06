06.04.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Первая лига, 27 тур
Россия. Первая лига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Родина
Родина
4-1-1-2-2
16
Корякин
68
Рядно
55
Крижан
63
Кузьмичев
88
Сокол
50
Фищенко
72
Гордюшенко
9
Максименко
77
Корян
10
Рейна
7
Папе
3-4-1-2
35
Дегтев
4
Литвинов
5
Аберден
39
Маслов
27
Заика
5
Кравцов
14
Сааведра
13
Терехов
97
Пасевич
77
Писарский
11
Мелешин
77
Корян
80
Концевой
80
Концевой
77
Корян
72
Гордюшенко
14
Баришич
14
Баришич
72
Гордюшенко
5
Кравцов
13
Кайнов
13
Кайнов
5
Кравцов
77
Писарский
14
Крамарич
14
Крамарич
77
Писарский
97
Пасевич
18
Бурмистров
18
Бурмистров
97
Пасевич
Остались в запасе
Родина
Сочи
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
82
Александр Алехин
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
82
Александр Алехин
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Родина - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Сочи», 27-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на канале «VK-Видео».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»