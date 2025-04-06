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  • «Родина» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

«Родина» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 18:20
Родина
06.04.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Первая лига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Сочи
23' А. Максименко 90+5' А. Концевой
72' П. Мелешин (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
7
Папе
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
11
Павел Мелешин
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
82
Александр Алехин
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
14
Макс Баришич
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
4-1-1-2-2
16
Корякин
68
Рядно
55
Крижан
63
Кузьмичев
88
Сокол
50
Фищенко
72
Гордюшенко
9
Максименко
77
Корян
10
Рейна
7
Папе
3-4-1-2
35
Дегтев
4
Литвинов
5
Аберден
39
Маслов
27
Заика
5
Кравцов
14
Сааведра
13
Терехов
97
Пасевич
77
Писарский
11
Мелешин
77
Корян
80
Концевой
80
Концевой
77
Корян
72
Гордюшенко
14
Баришич
14
Баришич
72
Гордюшенко
5
Кравцов
13
Кайнов
13
Кайнов
5
Кравцов
77
Писарский
14
Крамарич
14
Крамарич
77
Писарский
97
Пасевич
18
Бурмистров
18
Бурмистров
97
Пасевич
Остались в запасе
Родина
Сочи
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
82
Александр Алехин
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
82
Александр Алехин
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Родина - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Сочи», 27-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина»«Сочи»

«Родина» – «Сочи» смотреть онлайн 6 апреля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сочи Родина
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