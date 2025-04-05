Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Бетиса», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Бетис»