Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Барселона» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

«Барселона» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

5 апреля 2025, 20:50
Барселона
05.04.2025, суббота, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
7' Гави
17' Натан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
33
Рональд Араухо
(К) ЦЗ
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
16
Гави
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Бетис
13
Адриан
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Антони
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
11
Рафинья
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
21
Матео Флорес
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
4-3-2-1
13
Щесны
3
Бальде
5
Кубарси
33
Араухо
23
Кунде
8
Педри
21
де Йонг
16
Гави
10
Ямаль
9
Торрес
9
Левандовски
3-2-3-2
13
Адриан
5
Бартра
4
Натан
15
Перро
5
Альтимира
5
Кардозо
24
Руйбаль
20
Ло Чельсо
8
Форнальс
9
Эрнандес
7
Антони
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
21
де Йонг
24
Гарсия
24
Гарсия
21
де Йонг
8
Педри
7
Лопес
7
Лопес
8
Педри
9
Торрес
11
Рафинья
11
Рафинья
9
Торрес
5
Кардозо
3
Льоренте
3
Льоренте
5
Кардозо
20
Ло Чельсо
10
Карвалью
10
Карвалью
20
Ло Чельсо
7
Антони
17
Родригес
17
Родригес
7
Антони
9
Эрнандес
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Эрнандес
5
Альтимира
6
Авила
6
Авила
5
Альтимира
Остались в запасе
Барселона
Бетис
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Барселона - Бетис
2
1
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
16
12
Офсайды
2
3
Количество передач
728
254
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
69
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Бетиса», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Бетис»

«Барселона» – «Бетис» смотреть онлайн 5 апреля

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Барселона
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+