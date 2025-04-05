05.04.2025, суббота, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-3-2-1
13
Щесны
3
Бальде
5
Кубарси
33
Араухо
23
Кунде
8
Педри
21
де Йонг
16
Гави
10
Ямаль
9
Торрес
9
Левандовски
3-2-3-2
13
Адриан
5
Бартра
4
Натан
15
Перро
5
Альтимира
5
Кардозо
24
Руйбаль
20
Ло Чельсо
8
Форнальс
9
Эрнандес
7
Антони
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
21
де Йонг
24
Гарсия
24
Гарсия
21
де Йонг
8
Педри
7
Лопес
7
Лопес
8
Педри
9
Торрес
11
Рафинья
11
Рафинья
9
Торрес
5
Кардозо
3
Льоренте
3
Льоренте
5
Кардозо
20
Ло Чельсо
10
Карвалью
10
Карвалью
20
Ло Чельсо
7
Антони
17
Родригес
17
Родригес
7
Антони
9
Эрнандес
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Эрнандес
5
Альтимира
6
Авила
6
Авила
5
Альтимира
Остались в запасе
Барселона
Бетис
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Барселона - Бетис
2
1
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
16
12
Офсайды
2
3
Количество передач
728
254
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
69
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Бетиса», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»