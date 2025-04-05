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  • «Милан» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

«Милан» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

5 апреля 2025, 20:35
Милан
05.04.2025, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 2
Завершен
Фиорентина
23' Т. Абрахам 64' Л. Йович
7' М. Тиав (АГ) 10' М. Кен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
38
Варрен Бондо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Лукас Белтран
ЦФ
4-2-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
12
Тиав
23
Томори
2
Уокер
24
Фофана
14
Рейндерс
27
Леау
80
Муса
11
Пулишич
18
Абрахам
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
3
Раньери
5
Понграчич
4
Мари
20
Додо
8
Мандрагора
65
Паризи
32
Катальди
11
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
9
Кен
24
Фофана
38
Бондо
38
Бондо
24
Фофана
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
18
Абрахам
29
Хименес
29
Хименес
18
Абрахам
80
Муса
9
Йович
9
Йович
80
Муса
Хименес
79
Феликс
79
Феликс
Хименес
5
Понграчич
15
Комуццо
15
Комуццо
5
Понграчич
65
Паризи
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
65
Паризи
32
Катальди
27
Ндур
27
Ндур
32
Катальди
8
Мандрагора
29
Адли
29
Адли
8
Мандрагора
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Милан
Фиорентина
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Милан - Фиорентина
4
1
3
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
12
Офсайды
2
5
Количество передач
407
371
Сейвы
7
4
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
15
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.67
1.96

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Фиорентины», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан»«Фиорентина»

«Милан» – «Фиорентина» смотреть онлайн 5 апреля

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Милан
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