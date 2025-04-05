05.04.2025, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-2-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
12
Тиав
23
Томори
2
Уокер
24
Фофана
14
Рейндерс
27
Леау
80
Муса
11
Пулишич
18
Абрахам
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
3
Раньери
5
Понграчич
4
Мари
20
Додо
8
Мандрагора
65
Паризи
32
Катальди
11
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
9
Кен
24
Фофана
38
Бондо
38
Бондо
24
Фофана
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
18
Абрахам
29
Хименес
29
Хименес
18
Абрахам
80
Муса
9
Йович
9
Йович
80
Муса
Хименес
79
Феликс
79
Феликс
Хименес
5
Понграчич
15
Комуццо
15
Комуццо
5
Понграчич
65
Паризи
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
65
Паризи
32
Катальди
27
Ндур
27
Ндур
32
Катальди
8
Мандрагора
29
Адли
29
Адли
8
Мандрагора
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Милан
Фиорентина
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Милан - Фиорентина
4
1
3
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
12
Офсайды
2
5
Количество передач
407
371
Сейвы
7
4
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
15
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.67
1.96
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Фиорентины», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»