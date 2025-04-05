05.04.2025, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Эвертон
Эвертон
4-1-3-1-1
1
Пикфорд
15
О'Брайен
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
2
Паттерсон
5
Гуйе
7
Ндиайе
42
Ироегбунам
6
Дукуре
11
Харрисон
23
Бету
3-2-3-2
1
Райя
4
Уайт
2
Салиба
4
Кивиор
49
Льюис-Скелли
41
Райс
23
Мерино
21
Жоржиньо
18
Нванери
19
Троссард
19
Стерлинг
2
Паттерсон
15
Янг
15
Янг
2
Паттерсон
42
Ироегбунам
37
Гарнер
37
Гарнер
42
Ироегбунам
7
Ндиайе
24
Алькарас
24
Алькарас
7
Ндиайе
11
Харрисон
11
Макнил
11
Макнил
11
Харрисон
23
Бету
27
Броя
27
Броя
23
Бету
49
Льюис-Скелли
63
Тирни
63
Тирни
49
Льюис-Скелли
4
Уайт
12
Тимбер
12
Тимбер
4
Уайт
21
Жоржиньо
8
Эдегор
8
Эдегор
21
Жоржиньо
19
Стерлинг
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Стерлинг
18
Нванери
7
Сака
7
Сака
18
Нванери
Остались в запасе
Эвертон
Арсенал
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
18
Томас Парти
ЦП
30
Джими Говер
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
18
Томас Парти
ЦП
30
Джими Говер
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Эвертон - Арсенал
3
1
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
17
13
Офсайды
0
1
Количество передач
178
449
Сейвы
3
1
Точность передач %
69
86
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.05
1.83
Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Арсенала», 31-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»