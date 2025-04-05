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  • «Эвертон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

«Эвертон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

5 апреля 2025, 13:20
Эвертон
05.04.2025, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
49' И. Ндиайе (П)
34' Л. Троссард
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Жоржиньо
(К) ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
27
Армандо Броя
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Арсенал
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
30
Джими Говер
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
4-1-3-1-1
1
Пикфорд
15
О'Брайен
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
2
Паттерсон
5
Гуйе
7
Ндиайе
42
Ироегбунам
6
Дукуре
11
Харрисон
23
Бету
3-2-3-2
1
Райя
4
Уайт
2
Салиба
4
Кивиор
49
Льюис-Скелли
41
Райс
23
Мерино
21
Жоржиньо
18
Нванери
19
Троссард
19
Стерлинг
2
Паттерсон
15
Янг
15
Янг
2
Паттерсон
42
Ироегбунам
37
Гарнер
37
Гарнер
42
Ироегбунам
7
Ндиайе
24
Алькарас
24
Алькарас
7
Ндиайе
11
Харрисон
11
Макнил
11
Макнил
11
Харрисон
23
Бету
27
Броя
27
Броя
23
Бету
49
Льюис-Скелли
63
Тирни
63
Тирни
49
Льюис-Скелли
4
Уайт
12
Тимбер
12
Тимбер
4
Уайт
21
Жоржиньо
8
Эдегор
8
Эдегор
21
Жоржиньо
19
Стерлинг
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Стерлинг
18
Нванери
7
Сака
7
Сака
18
Нванери
Остались в запасе
Эвертон
Арсенал
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
18
Томас Парти
ЦП
30
Джими Говер
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
18
Томас Парти
ЦП
30
Джими Говер
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Эвертон - Арсенал
3
1
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
17
13
Офсайды
0
1
Количество передач
178
449
Сейвы
3
1
Точность передач %
69
86
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.05
1.83

Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Арсенала», 31-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон»«Арсенал»

«Эвертон» – «Арсенал» смотреть онлайн 5 апреля

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Эвертон
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