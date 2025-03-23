Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Сочи» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

«Сочи» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

23 марта 2025, 12:50
Сочи
23.03.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Шинник
83' П. Мелешин (П)
31' Б. Загре 42' В. Алейников
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
5
Набиль Аберден
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
97
Роман Пасевич
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
13
Максим Кайнов
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Шинник
1
Михаил Опарин
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
4-3-2-1
12
Заболотный
5
Аберден
55
Стойсавлевич
4
Литвинов
28
Магаль
14
Сааведра
13
Кайнов
5
Кравцов
97
Пасевич
14
Крамарич
11
Мелешин
4-1-2-2-1
1
Опарин
2
Косогоров
89
Загре
53
Котин
27
Черный
38
Алейников
15
Самойлов
50
Голубев
78
Куль
8
Сухомлинов
9
Федоров
28
Магаль
13
Терехов
13
Терехов
28
Магаль
55
Стойсавлевич
27
Заика
27
Заика
55
Стойсавлевич
97
Пасевич
18
Бурмистров
18
Бурмистров
97
Пасевич
14
Крамарич
77
Писарский
77
Писарский
14
Крамарич
15
Самойлов
90
Шакуро
90
Шакуро
15
Самойлов
8
Сухомлинов
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
8
Сухомлинов
78
Куль
5
Зинков
5
Зинков
78
Куль
9
Федоров
11
Укомский
11
Укомский
9
Федоров
Остались в запасе
Сочи
Шинник
88
Максим Рудаков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
51
Тимофей Митров
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Сочи - Шинник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Шинника», 25-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Шинник»

«Сочи» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Шинник Сочи
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
2
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
3
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
30
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
7
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+