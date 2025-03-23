23.03.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 25 тур
Россия. Первая лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
4-3-2-1
12
Заболотный
5
Аберден
55
Стойсавлевич
4
Литвинов
28
Магаль
14
Сааведра
13
Кайнов
5
Кравцов
97
Пасевич
14
Крамарич
11
Мелешин
4-1-2-2-1
1
Опарин
2
Косогоров
89
Загре
53
Котин
27
Черный
38
Алейников
15
Самойлов
50
Голубев
78
Куль
8
Сухомлинов
9
Федоров
28
Магаль
13
Терехов
13
Терехов
28
Магаль
55
Стойсавлевич
27
Заика
27
Заика
55
Стойсавлевич
97
Пасевич
18
Бурмистров
18
Бурмистров
97
Пасевич
14
Крамарич
77
Писарский
77
Писарский
14
Крамарич
15
Самойлов
90
Шакуро
90
Шакуро
15
Самойлов
8
Сухомлинов
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
8
Сухомлинов
78
Куль
5
Зинков
5
Зинков
78
Куль
9
Федоров
11
Укомский
11
Укомский
9
Федоров
Остались в запасе
Сочи
Шинник
88
Максим Рудаков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
51
Тимофей Митров
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Сочи - Шинник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Шинника», 25-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Шинник»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»