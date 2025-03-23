Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Шинника», 25-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Шинник»