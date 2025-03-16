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  • «Аталанта» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

«Аталанта» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

16 марта 2025, 21:35
Аталанта
16.03.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 2
Завершен
Интер
54' К. Аугусто 87' Л. Мартинес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
32
Матео Ретеги
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
5
Христос Алексиу
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
16
Белланова
19
Джимсити
4
Хин
23
Колашинац
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
8
Пашалич
11
Лукман
32
Ретеги
4-4-2
1
Зоммер
28
Павар
15
Ачерби
95
Бастони
30
Аугусто
24
Дюмфрис
22
Мхитарян
23
Барелла
20
Чалханоглу
10
Мартинес
9
Тюрам
16
Белланова
13
Руджери
13
Руджери
16
Белланова
11
Лукман
4
Брешианини
4
Брешианини
11
Лукман
19
Джимсити
10
Самарджич
10
Самарджич
19
Джимсити
32
Ретеги
70
Мальдини
70
Мальдини
32
Ретеги
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
24
Дюмфрис
31
Биссек
31
Биссек
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
9
Тюрам
9
Тареми
9
Тареми
9
Тюрам
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
Остались в запасе
Аталанта
Интер
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
5
Христос Алексиу
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
5
Христос Алексиу
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аталанта - Интер
2
2
1
2
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
14
Офсайды
0
3
Количество передач
445
455
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.66
2.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Интера», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Интер»

«Аталанта» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Аталанта
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