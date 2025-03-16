16.03.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
16
Белланова
19
Джимсити
4
Хин
23
Колашинац
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
8
Пашалич
11
Лукман
32
Ретеги
4-4-2
1
Зоммер
28
Павар
15
Ачерби
95
Бастони
30
Аугусто
24
Дюмфрис
22
Мхитарян
23
Барелла
20
Чалханоглу
10
Мартинес
9
Тюрам
16
Белланова
13
Руджери
13
Руджери
16
Белланова
11
Лукман
4
Брешианини
4
Брешианини
11
Лукман
19
Джимсити
10
Самарджич
10
Самарджич
19
Джимсити
32
Ретеги
70
Мальдини
70
Мальдини
32
Ретеги
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
24
Дюмфрис
31
Биссек
31
Биссек
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
9
Тюрам
9
Тареми
9
Тареми
9
Тюрам
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
Остались в запасе
Аталанта
Интер
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
5
Христос Алексиу
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
5
Христос Алексиу
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аталанта - Интер
2
2
1
2
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
14
Офсайды
0
3
Количество передач
445
455
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.66
2.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Интера», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»