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  • «Динамо» Мх – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

«Динамо» Мх – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

15 марта 2025, 15:50
Динамо Мх
15.03.2025, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Крылья Советов
30' Г. Агаларов 36' М. Аззи 75' Г. Агаларов (П) 89' Ш. Гаджиев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Идар Шумахов
(К) ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
70
Абакар Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
23
Гленн Бейл
(К) ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
14
Абакар Акаев
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
3-2-3-2
39
Магомедов
5
Табидзе
17
Пальцев
77
Сундуков
4
Шумахов
21
Аззи
47
Глушков
19
Зинович
17
Касинтура
25
Агаларов
70
Гаджиев
4-2-3-1
30
Песьяков
23
Бейл
95
Гапонов
5
Ороз
3
Галдамес
21
Иванисеня
6
Бабкин
27
Дмитриев
11
Рахманович
77
Зиньковский
33
Сергеев
77
Сундуков
17
Джапо
17
Джапо
77
Сундуков
19
Зинович
21
Джабраилов
21
Джабраилов
19
Зинович
70
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
21
Аззи
53
Гаджиев
53
Гаджиев
21
Аззи
25
Агаларов
28
Сердеров
28
Сердеров
25
Агаларов
23
Бейл
2
Печенин
2
Печенин
23
Бейл
11
Рахманович
4
Евгеньев
4
Евгеньев
11
Рахманович
6
Бабкин
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
6
Бабкин
77
Зиньковский
29
Ежов
29
Ежов
77
Зиньковский
27
Дмитриев
73
Шитов
73
Шитов
27
Дмитриев
Остались в запасе
Динамо Мх
Крылья Советов
1
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
8
Денис Якуба
ОП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
8
Денис Якуба
ОП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Динамо Мх - Крылья Советов
2
1
3
Всего ударов по воротам
12
3
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
11
18
Офсайды
3
0
Количество передач
294
376
Сейвы
0
1
Точность передач %
72
77
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Крыльев Советов», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Крылья Советов»

«Динамо» Мх – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Мх
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