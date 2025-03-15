15.03.2025, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-2-3-2
39
Магомедов
5
Табидзе
17
Пальцев
77
Сундуков
4
Шумахов
21
Аззи
47
Глушков
19
Зинович
17
Касинтура
25
Агаларов
70
Гаджиев
4-2-3-1
30
Песьяков
23
Бейл
95
Гапонов
5
Ороз
3
Галдамес
21
Иванисеня
6
Бабкин
27
Дмитриев
11
Рахманович
77
Зиньковский
33
Сергеев
77
Сундуков
17
Джапо
17
Джапо
77
Сундуков
19
Зинович
21
Джабраилов
21
Джабраилов
19
Зинович
70
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
21
Аззи
53
Гаджиев
53
Гаджиев
21
Аззи
25
Агаларов
28
Сердеров
28
Сердеров
25
Агаларов
23
Бейл
2
Печенин
2
Печенин
23
Бейл
11
Рахманович
4
Евгеньев
4
Евгеньев
11
Рахманович
6
Бабкин
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
6
Бабкин
77
Зиньковский
29
Ежов
29
Ежов
77
Зиньковский
27
Дмитриев
73
Шитов
73
Шитов
27
Дмитриев
Остались в запасе
Динамо Мх
Крылья Советов
1
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
8
Денис Якуба
ОП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
8
Денис Якуба
ОП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Динамо Мх - Крылья Советов
2
1
3
Всего ударов по воротам
12
3
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
11
18
Офсайды
3
0
Количество передач
294
376
Сейвы
0
1
Точность передач %
72
77
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Крыльев Советов», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»