08.03.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 28 тур
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
4-3-2-1
30
Фальконе
25
Галло
24
Жилберт
18
Жан
6
Башкиротто
29
Кулибали
21
Хельгасон
10
Бериша
20
Моренте
50
Пьеротти
90
Крстович
3-2-2-2-1
57
Спортиелло
2
Уокер
46
Габбиа
12
Тиав
20
Хименес
19
Эрнандес
38
Бондо
14
Рейндерс
11
Пулишич
80
Муса
29
Хименес
10
Бериша
44
Пьерре
44
Пьерре
10
Бериша
21
Хельгасон
20
Рамадани
20
Рамадани
21
Хельгасон
29
Кулибали
9
Ребич
9
Ребич
29
Кулибали
20
Моренте
19
Банда
19
Банда
20
Моренте
2
Уокер
24
Фофана
24
Фофана
2
Уокер
80
Муса
23
Соттиль
23
Соттиль
80
Муса
20
Хименес
27
Леау
27
Леау
20
Хименес
29
Хименес
18
Абрахам
18
Абрахам
29
Хименес
38
Бондо
79
Феликс
79
Феликс
38
Бондо
Остались в запасе
Лечче
Милан
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
69
Лапо Нава
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Лечче - Милан
2
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
13
7
Офсайды
2
7
Количество передач
242
581
Сейвы
7
1
Точность передач %
67
89
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.86
3.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Милана», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»