Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лечче» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

«Лечче» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

8 марта 2025, 18:50
Лечче
08.03.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 3
Завершен
Милан
7' Н. Крстович 59' Н. Крстович
68' А. Галло (АГ) 73' К. Пулишич (П) 81' К. Пулишич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
29
Лассана Кулибали
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Тео Эрнандес
(К) ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
24
Хамза Рафья
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Милан
69
Лапо Нава
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
4-3-2-1
30
Фальконе
25
Галло
24
Жилберт
18
Жан
6
Башкиротто
29
Кулибали
21
Хельгасон
10
Бериша
20
Моренте
50
Пьеротти
90
Крстович
3-2-2-2-1
57
Спортиелло
2
Уокер
46
Габбиа
12
Тиав
20
Хименес
19
Эрнандес
38
Бондо
14
Рейндерс
11
Пулишич
80
Муса
29
Хименес
10
Бериша
44
Пьерре
44
Пьерре
10
Бериша
21
Хельгасон
20
Рамадани
20
Рамадани
21
Хельгасон
29
Кулибали
9
Ребич
9
Ребич
29
Кулибали
20
Моренте
19
Банда
19
Банда
20
Моренте
2
Уокер
24
Фофана
24
Фофана
2
Уокер
80
Муса
23
Соттиль
23
Соттиль
80
Муса
20
Хименес
27
Леау
27
Леау
20
Хименес
29
Хименес
18
Абрахам
18
Абрахам
29
Хименес
38
Бондо
79
Феликс
79
Феликс
38
Бондо
Остались в запасе
Лечче
Милан
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
69
Лапо Нава
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Лечче - Милан
2
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
13
7
Офсайды
2
7
Количество передач
242
581
Сейвы
7
1
Точность передач %
67
89
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.86
3.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Милана», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче»«Милан»

«Лечче» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Лечче
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
1
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
28
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+