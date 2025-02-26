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  • «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля января 2025

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля января 2025

26 февраля 2025, 21:20
Тоттенхэм
26.02.2025, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
12' Э. Холанд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
(К) АП
15
Лукас Бергвалл
АП
11
Матис Тель
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
(К) ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
22
Савиньо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
3-1-3-3
25
Викарио
13
Удогие
15
Дансо
23
Порро
30
Бентанкур
22
Джонсон
15
Бергвалл
28
Одобер
14
Грей
11
Тель
10
Мэддисон
3-3-1-3
31
Эдерсон
3
Диаш
45
Хусанов
24
Гвардиол
27
Нуньес
8
Ковачич
6
Гонсалес
22
Савиньо
9
Холанд
11
Доку
22
Мармуш
13
Удогие
99
Спенс
99
Спенс
13
Удогие
30
Бентанкур
29
Сарр
29
Сарр
30
Бентанкур
28
Одобер
7
Сон
7
Сон
28
Одобер
11
Тель
21
Кулушевски
21
Кулушевски
11
Тель
10
Мэддисон
11
Вернер
11
Вернер
10
Мэддисон
8
Ковачич
20
Гюндоган
20
Гюндоган
8
Ковачич
6
Гонсалес
20
Силва
20
Силва
6
Гонсалес
22
Савиньо
24
Макэйти
24
Макэйти
22
Савиньо
22
Мармуш
47
Фоден
47
Фоден
22
Мармуш
11
Доку
10
Грилиш
10
Грилиш
11
Доку
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
31
Антонин Кински
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
28
Ив Биссума
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
28
Ив Биссума
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
3
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
15
Офсайды
0
2
Количество передач
511
412
Сейвы
4
6
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
1.11
2.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Манчестер Сити», 27-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм»«Манчестер Сити»

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Тоттенхэм
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