26.02.2025, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
3-1-3-3
25
Викарио
13
Удогие
15
Дансо
23
Порро
30
Бентанкур
22
Джонсон
15
Бергвалл
28
Одобер
14
Грей
11
Тель
10
Мэддисон
3-3-1-3
31
Эдерсон
3
Диаш
45
Хусанов
24
Гвардиол
27
Нуньес
8
Ковачич
6
Гонсалес
22
Савиньо
9
Холанд
11
Доку
22
Мармуш
13
Удогие
99
Спенс
99
Спенс
13
Удогие
30
Бентанкур
29
Сарр
29
Сарр
30
Бентанкур
28
Одобер
7
Сон
7
Сон
28
Одобер
11
Тель
21
Кулушевски
21
Кулушевски
11
Тель
10
Мэддисон
11
Вернер
11
Вернер
10
Мэддисон
8
Ковачич
20
Гюндоган
20
Гюндоган
8
Ковачич
6
Гонсалес
20
Силва
20
Силва
6
Гонсалес
22
Савиньо
24
Макэйти
24
Макэйти
22
Савиньо
22
Мармуш
47
Фоден
47
Фоден
22
Мармуш
11
Доку
10
Грилиш
10
Грилиш
11
Доку
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
31
Антонин Кински
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
28
Ив Биссума
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
28
Ив Биссума
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
3
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
15
Офсайды
0
2
Количество передач
511
412
Сейвы
4
6
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
1.11
2.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Манчестер Сити», 27-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»