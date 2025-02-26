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Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Манчестер Сити», 27-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 22:30 по московскому времени.