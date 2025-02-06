06.02.2025, четверг, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
4 : 0
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Келлехер
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
38
Гравенберх
21
Джонс
18
Гакпо
8
Собослаи
10
Салах
29
Нуньес
3-3-2-2
31
Кински
99
Спенс
15
Дансо
33
Дэвис
29
Сарр
30
Бентанкур
28
Биссума
21
Кулушевски
7
Сон
14
Грей
47
Ришарлисон
4
ван Дейк
4
Куанса
4
Куанса
4
ван Дейк
21
Джонс
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
21
Джонс
10
Салах
10
Эллиот
10
Эллиот
10
Салах
18
Гакпо
14
Диас
14
Диас
18
Гакпо
29
Нуньес
20
Жота
20
Жота
29
Нуньес
28
Биссума
23
Порро
23
Порро
28
Биссума
29
Сарр
15
Бергвалл
15
Бергвалл
29
Сарр
33
Дэвис
47
Мур
47
Мур
33
Дэвис
47
Ришарлисон
11
Тель
11
Тель
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Ватару Эндо
ОП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
59
Данте Кассанова
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Ватару Эндо
ОП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
59
Данте Кассанова
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
Всего ударов по воротам
26
5
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
14
4
Нарушения
5
8
Офсайды
3
1
Количество передач
578
326
Сейвы
0
6
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
24
2
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Тоттенхэма», 1/2 кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast»
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»