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  • «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2025

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2025

6 февраля 2025, 21:50
Ливерпуль
06.02.2025, четверг, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
4 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
34' К. Гакпо 51' М. Салах (П) 75' Д. Собослаи 80' В. ван Дейк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
59
Данте Кассанова
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
47
Майки Мур
ЛВ
52
Каллум Олусеси
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
17
Дамола Аджайи
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
4-2-3-1
1
Келлехер
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
38
Гравенберх
21
Джонс
18
Гакпо
8
Собослаи
10
Салах
29
Нуньес
3-3-2-2
31
Кински
99
Спенс
15
Дансо
33
Дэвис
29
Сарр
30
Бентанкур
28
Биссума
21
Кулушевски
7
Сон
14
Грей
47
Ришарлисон
4
ван Дейк
4
Куанса
4
Куанса
4
ван Дейк
21
Джонс
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
21
Джонс
10
Салах
10
Эллиот
10
Эллиот
10
Салах
18
Гакпо
14
Диас
14
Диас
18
Гакпо
29
Нуньес
20
Жота
20
Жота
29
Нуньес
28
Биссума
23
Порро
23
Порро
28
Биссума
29
Сарр
15
Бергвалл
15
Бергвалл
29
Сарр
33
Дэвис
47
Мур
47
Мур
33
Дэвис
47
Ришарлисон
11
Тель
11
Тель
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Ватару Эндо
ОП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
59
Данте Кассанова
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Ватару Эндо
ОП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
59
Данте Кассанова
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
Всего ударов по воротам
26
5
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
14
4
Нарушения
5
8
Офсайды
3
1
Количество передач
578
326
Сейвы
0
6
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
24
2
Удары из-за пределов штрафной
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Тоттенхэма», 1/2 кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

  • Матч можно посмотреть на канале «Sportcast»
  • Также игру будет транслировать «Bettery».

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Тоттенхэм Ливерпуль
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