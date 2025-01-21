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  • «Монако» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

«Монако» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

21 января 2025, 19:35
Монако
21.01.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 7 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
8' У. Синго
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
(К) ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Монако
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
22
Люка Миша
ЛВ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
10
Александр Головин
АП
70
Саймон Буабре
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
26
Ламаре Богарде
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Майецки
2
Вандерсон
13
Мависса Элеби
6
Керер
90
Синго
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
36
Эмболо
4-1-1-1-3
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
2
Мингс
12
Динь
8
Камара
18
Тилеманс
17
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
17
Бэйли
6
Закария
4
Тезе
4
Тезе
6
Закария
8
Камара
27
Магасса
27
Магасса
8
Камара
29
Бен-Сегир
10
Головин
10
Головин
29
Бен-Сегир
18
Минамино
22
Миша
22
Миша
18
Минамино
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
10
Буэндия
26
Богарде
26
Богарде
10
Буэндия
17
Роджерс
41
Рэмзи
41
Рэмзи
17
Роджерс
17
Бэйли
22
Дуран
22
Дуран
17
Бэйли
Остались в запасе
Монако
Астон Вилла
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Монако - Астон Вилла
1
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
14
14
Офсайды
4
2
Количество передач
319
511
Сейвы
5
3
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.61
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Астон Виллы», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«Мальорка»

«Монако» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Астон Вилла Монако
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