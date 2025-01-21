21.01.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
4-1-1-3-1
99
Майецки
2
Вандерсон
13
Мависса Элеби
6
Керер
90
Синго
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
36
Эмболо
4-1-1-1-3
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
2
Мингс
12
Динь
8
Камара
18
Тилеманс
17
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
17
Бэйли
6
Закария
4
Тезе
4
Тезе
6
Закария
8
Камара
27
Магасса
27
Магасса
8
Камара
29
Бен-Сегир
10
Головин
10
Головин
29
Бен-Сегир
18
Минамино
22
Миша
22
Миша
18
Минамино
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
10
Буэндия
26
Богарде
26
Богарде
10
Буэндия
17
Роджерс
41
Рэмзи
41
Рэмзи
17
Роджерс
17
Бэйли
22
Дуран
22
Дуран
17
Бэйли
Остались в запасе
Монако
Астон Вилла
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Монако - Астон Вилла
1
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
14
14
Офсайды
4
2
Количество передач
319
511
Сейвы
5
3
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.61
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Астон Виллы», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»