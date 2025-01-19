19.01.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Эвертон
Эвертон
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
О'Брайен
23
Мангала
5
Гуйе
6
Дукуре
7
Ндиайе
35
Линдстрем
9
Калверт-Льюин
4-1-3-2
31
Кински
23
Порро
99
Спенс
3
Дрэгушин
33
Дэвис
29
Сарр
21
Кулушевски
10
Мэддисон
7
Сон
14
Грей
15
Бергвалл
35
Линдстрем
15
Янг
15
Янг
35
Линдстрем
15
О'Брайен
5
Кин
5
Кин
15
О'Брайен
7
Ндиайе
2
Паттерсон
2
Паттерсон
7
Ндиайе
29
Сарр
47
Мур
47
Мур
29
Сарр
3
Дрэгушин
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
3
Дрэгушин
Остались в запасе
Эвертон
Тоттенхэм
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
45
Харрисон Армстронг
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
23
Бету
ЦФ
21
Martin Sherif
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
17
Дамола Аджайи
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
45
Харрисон Армстронг
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
23
Бету
ЦФ
21
Martin Sherif
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
17
Дамола Аджайи
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм
2
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
14
14
Офсайды
2
1
Количество передач
328
600
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.03
1.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Тоттенхэма», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»