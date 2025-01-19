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  • «Эвертон» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

«Эвертон» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

19 января 2025, 15:50
Эвертон
19.01.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Тоттенхэм
13' Д. Калверт-Льюин 30' И. Ндиайе 45+7' А. Грей (АГ)
77' Д. Кулушевски 90+2' Ришарлисон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
23
Орель Мангала
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
23
Бету
ЦФ
21
Martin Sherif
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
47
Майки Мур
ЛВ
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
17
Дамола Аджайи
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
О'Брайен
23
Мангала
5
Гуйе
6
Дукуре
7
Ндиайе
35
Линдстрем
9
Калверт-Льюин
4-1-3-2
31
Кински
23
Порро
99
Спенс
3
Дрэгушин
33
Дэвис
29
Сарр
21
Кулушевски
10
Мэддисон
7
Сон
14
Грей
15
Бергвалл
35
Линдстрем
15
Янг
15
Янг
35
Линдстрем
15
О'Брайен
5
Кин
5
Кин
15
О'Брайен
7
Ндиайе
2
Паттерсон
2
Паттерсон
7
Ндиайе
29
Сарр
47
Мур
47
Мур
29
Сарр
3
Дрэгушин
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
3
Дрэгушин
Остались в запасе
Эвертон
Тоттенхэм
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
45
Харрисон Армстронг
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
23
Бету
ЦФ
21
Martin Sherif
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
17
Дамола Аджайи
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
45
Харрисон Армстронг
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
23
Бету
ЦФ
21
Martin Sherif
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
17
Дамола Аджайи
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм
2
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
14
14
Офсайды
2
1
Количество передач
328
600
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.03
1.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Тоттенхэма», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон»«Тоттенхэм»

«Эвертон» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Эвертон
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