15.01.2025, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-2-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
6
Габриэль
2
Салиба
49
Льюис-Скелли
41
Райс
18
Парти
19
Троссард
8
Эдегор
19
Стерлинг
29
Хаверц
3-2-3-2
31
Кински
99
Спенс
3
Дрэгушин
23
Порро
28
Биссума
29
Сарр
21
Кулушевски
15
Бергвалл
7
Сон
14
Грей
19
Соланке
49
Льюис-Скелли
47
Зинченко
47
Зинченко
49
Льюис-Скелли
19
Троссард
63
Тирни
63
Тирни
19
Троссард
41
Райс
23
Мерино
23
Мерино
41
Райс
19
Стерлинг
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Стерлинг
28
Биссума
10
Мэддисон
10
Мэддисон
28
Биссума
29
Сарр
22
Джонсон
22
Джонсон
29
Сарр
7
Сон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
7
Сон
Остались в запасе
Арсенал
Тоттенхэм
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Арсенал - Тоттенхэм
3
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
16
9
Офсайды
3
1
Количество передач
425
374
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.44
0.83
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Тоттенхэма», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»