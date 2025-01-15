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  • «Арсенал» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2025

«Арсенал» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2025

15 января 2025, 21:50
Арсенал
15.01.2025, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
40' Д. Соланке (АГ) 44' Л. Троссард
25' Х. Сон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Арсенал
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
47
Майки Мур
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
52
Каллум Олусеси
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
6
Габриэль
2
Салиба
49
Льюис-Скелли
41
Райс
18
Парти
19
Троссард
8
Эдегор
19
Стерлинг
29
Хаверц
3-2-3-2
31
Кински
99
Спенс
3
Дрэгушин
23
Порро
28
Биссума
29
Сарр
21
Кулушевски
15
Бергвалл
7
Сон
14
Грей
19
Соланке
49
Льюис-Скелли
47
Зинченко
47
Зинченко
49
Льюис-Скелли
19
Троссард
63
Тирни
63
Тирни
19
Троссард
41
Райс
23
Мерино
23
Мерино
41
Райс
19
Стерлинг
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Стерлинг
28
Биссума
10
Мэддисон
10
Мэддисон
28
Биссума
29
Сарр
22
Джонсон
22
Джонсон
29
Сарр
7
Сон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
7
Сон
Остались в запасе
Арсенал
Тоттенхэм
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Арсенал - Тоттенхэм
3
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
16
9
Офсайды
3
1
Количество передач
425
374
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.44
0.83

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Тоттенхэма», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Тоттенхэм»

«Арсенал» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Арсенал
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