12.01.2025, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 20 тур
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Дженоа
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
15
Лиор Касса
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
21
Давид Анкейе
ЦФ
3-2-4-1
1
Леали
5
Де Винтер
13
Бани
22
Васкес
3
Мартин
59
Дзаноли
47
Бадель
32
Френдруп
21
Миретти
2
Торсбю
9
Пинамонти
4-2-1-1-2
1
Сузуки
15
Дель Прато
40
Балог
5
Валенти
14
Валери
16
Кейта
19
Сом
23
Эрнани
7
Михаила
11
Альмквист
14
Бонни
59
Дзаноли
20
Сабелли
20
Сабелли
59
Дзаноли
47
Бадель
15
Касса
15
Касса
47
Бадель
2
Торсбю
73
Мазини
73
Мазини
2
Торсбю
21
Миретти
18
Эхатор
18
Эхатор
21
Миретти
23
Эрнани
3
Камара
3
Камара
23
Эрнани
40
Балог
18
Эно
18
Эно
40
Балог
7
Михаила
27
Ман
27
Ман
7
Михаила
11
Альмквист
22
Кансельери
22
Кансельери
11
Альмквист
16
Кейта
21
Хадж Мохамед
21
Хадж Мохамед
16
Кейта
Остались в запасе
Дженоа
Парма
39
Даниэле Соммарива
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
21
Давид Анкейе
ЦФ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Дженоа - Парма
2
3
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
9
Нарушения
10
10
Офсайды
2
3
Количество передач
546
345
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.06
0.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Кальяри», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»